黃清賢答中評：美拿台灣墊高博弈籌碼

南開大學台灣政治研究中心主任、中國國民黨原主席特別顧問兼大陸部主任黃清賢（中評社 海涵攝） 中評社黃石9月28日電（記者 海涵）南開大學台灣政治研究中心主任、中國國民黨原主席特別顧問兼大陸部主任黃清賢日前出席第八屆“國家統一與民族復興”智庫對話。期間，他就AIT再拋“台灣地位未定論”接受中評社記者採訪時指出，所謂“台灣地位未定論”在國際法上是完全站不住腳的，從《開羅宣言》《波茨坦公告》《日本投降條款》等一系列具有國際法效力的文件，都清清楚楚地講明，台灣光復回歸中國，兩岸同屬一個國家。



黃清賢認為，美國在台協會再度拋出“台灣地位未定論”是為了墊高美國在中美博弈中的籌碼。在美方一些人看來，當前美方在中美博弈中處於不利地位。尤其是九三閱兵之後，中國新型武器裝備的亮相讓美國這種靠軍事霸權崛起的國家感到害怕。出於這種軍事上的危機感，美國一些人士想另辟蹊徑，在國際法上塑造與中國競爭的籌碼。



“但這樣的籌碼可能會適得其反。”黃清賢說，所謂“台灣地位未定論”在國際法上是完全站不住腳的，全世界所有與中國建交的國家都承認一個中國原則。美國此番操作只會讓其他國家覺得，美國試圖翻轉現有國際秩序。這會使美國國際公信力更加喪失，也會令世界局勢更加不穩。



黃清賢分析，日前特朗普總統與習近平主席的通話中，雖沒有關於台灣議題的討論，但是整個談話氣氛非常好。而且此前也傳出特朗普拒絕批准美國對台軍援。綜合這些信息來看，美國在台協會在這個時機拋出“台灣地位未定論”，事實上未見得是特朗普政府的主流想法。



黃清賢認為，特朗普有著交易型性格，其立場可能隨時發生變化。但特朗普有一個絕對不變的目標，那就是獲得最大利益。如果從這個角度去看，特朗普是很清楚的，他不會在台灣問題上惹惱中國。

