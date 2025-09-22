郭金龍：兩岸企業家應共擔使命共創未來

兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍出席第28屆京台科技論壇開幕式並致辭（中評社 許思悅攝） 中評社北京9月22日電（實習記者 許思悅）在9月19日舉辦的第28屆京台科技論壇開幕式上，兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍出席並致辭。



郭金龍指出，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。80年前，包括台灣同胞在內的全體中華兒女為了國家存亡而戰，前赴後繼、同仇敵愾，最終取得了近代以來反抗外敵入侵的第一次完全勝利，台灣也回到祖國的懷抱。今天，實現中華民族偉大復興已經進入了不可逆轉的歷史進程。



他強調，在當前世界經濟格局深刻變化、全球發展挑戰與機遇並存的背景下，兩岸同胞應賡續愛國傳統，弘揚抗戰精神，站在歷史正確一邊，站在人類文明進步一邊，共同創造民族復興的美好未來。為此，郭金龍分享了三點思考。



第一，把握歷史大勢，勇擔民族大義。郭金龍指出，兩岸同胞同根同源、同文同種，是血脈相連、血濃於水的一家人，是命運共同體。在共同的機遇和挑戰面前，匯聚兩岸同胞的智慧與力量，勇擔民族大義，譜寫復興新篇，既是歷史的選擇，更是時代的召喚。他希望兩岸企業家胸懷大義、識勢明理，從中華民族整體利益和長遠發展來把握兩岸關係大局，共同攀登創新高峰，推動產業深度融合，在推進中華民族偉大復興的道路上，共擔重任，共享榮光。



第二，扎根大陸市場，深化融合發展。郭金龍表示，當前，美國的關稅大棒嚴重衝擊世界經濟，損害貿易規則。在外部不確定因素明顯增多的情況下，大陸以高質量發展的確定性為世界提供了“穩定錨”。無論風雲如何變幻，我們都將堅定不移地把國家和民族發展放在自己力量的基點上，推動高質量發展，擴大高水平開放，扎實推進中國式現代化。郭金龍相信，大陸市場前景廣，政策預期穩，安全形勢好，事業舞台大，具有得天獨厚的制度優勢、市場優勢、產業優勢、技術優勢、人才優勢，過去是、現在是、將來也必然是台灣同胞理想、安全、有為的投資目的地。他希望兩岸企業家進一步堅定信心、著眼長遠，通過提升產業鏈供應鏈合作水平，共同應對外部風險挑戰，攜手壯大中華民族經濟。