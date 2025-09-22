中評鏡頭：京台“科技之夜”晚會璀璨上演

“科技之光 兩岸同輝”科技之夜晚會隆重舉行（中評社 許思悅攝） 中評社北京9月22日電（實習記者 許思悅）9月19日晚，北京智慧電競賽事中心星光璀璨，第28屆京台科技論壇重磅活動——“科技之光 兩岸同輝”科技之夜晚會在這裡隆重舉行。整場晚會以科技與人文交織為主線，通過機器人舞蹈、AI與傳統藝術對話等創新形式，呈現出一場跨越現實與虛擬的視聽盛宴。



晚會伊始，宇樹G1機器人、優必選機器人方陣與街舞演員默契演繹開場節目《機器人·共舞》，機械臂劃出流光軌跡，精準同步的動作引發全場陣陣驚嘆。演員們身著銀色科技感演出服，在舞台燈光的折射下煥發出金屬光澤，進一步強化了“人機共融、科技共舞”的視覺主題，開場表演瞬間點燃現場氣氛。



在“科技產品與協同創新”這一篇章，量子計算、腦機接口設備、新材料、新能源等一系列前沿科技成果逐一展現，兩岸科技創新中心的路演環節更是聚焦尖端科技，讓台下的兩岸嘉賓更直觀感受北京國際科技創新中心建設成效和兩岸科技合作蘊藏的廣闊空間。



晚會現場，尤為引人注目的是模擬“李白”機器人登場環節。該機器人與現場觀眾進行實時互動，以李白口吻幽默應答現實問題，妙語連珠間仿佛完成一場穿越千年的對話，展現出古今文化在科技賦能下的奇妙回響。此外，《動靜合鳴·藝術太極》節目中，G1機器人與太極武者動作同步、剛柔相濟，引發陣陣掌聲；而機器人京劇秀則將傳統戲曲程式與數字技術完美結合，科技的發展用一種可視化、可感知的方式，拉近了兩岸同胞的情感距離，也拓寬了文化傳承的路徑。



晚會隨著歌手霍尊的出現到達高潮，霍尊演唱《卷珠簾》時，AI實時生成的水墨意象與歌聲交織，營造出穿越古今的沉浸體驗。中評社記者注意到，全場觀眾都拿起手機拍照記錄，光影流轉間，傳統意境與現代技術渾然一體，成為晚會中最令人難忘的畫面之一。



晚會最終在全體演員與觀眾合唱《明天會更好》的溫暖氛圍中落下帷幕。歌聲匯聚著期待與祝福，傳遞出兩岸同胞共同的心聲：科技創新必將惠及更多民眾，兩岸也必將在融合發展的道路上攜手前行，共創美好未來。