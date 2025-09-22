黃載皓：當前亞太最大安全威脅為陣營化對抗

韓國全球戰略合作研究院院長黃載皓發言（中評社 陳思遠攝） 中評社北京9月22日電（記者 陳思遠）18日下午，在第十二屆北京香山論壇上，韓國全球戰略合作研究院院長黃載皓談及亞太安全協作時指出，當前亞太最大安全威脅為陣營化對抗，而這與美國對自身實力、信心下滑及將中國視為“全面立體挑戰”密切相關。他認為，中美間的互不信任與戰略焦慮助推陣營化趨勢，需通過大國堅守規則、中小國家堅守自主，共同破解這一難題，維護亞太穩定。



黃載皓指出，當前亞太地區同時面臨傳統與非傳統領域的安全挑戰，而陣營化對抗是其中最突出的威脅，這一趨勢的形成與美國的戰略心態轉變密切相關。他分析，二戰後美國長期奉行的價值觀與制度體系遭遇瓶頸，國內陷入動蕩局面，其自身實力與戰略信心雙重下滑。在此背景下，美國將中國定位為“全面立體挑戰”，這一認知與當年對待蘇聯、日本的態度存在本質區別。



談及中國在亞太安全中的角色，黃載皓強調，中國與歷史上其他大國的核心差異，體現在發展願景及參與國際公共事務的能力與意願上。中國提出的“人類命運共同體”理念，展現出與美國相關戰略截然不同的發展思路；面對美國發起的關稅等舉措，中國雖保持相對審慎的應對姿態，卻憑借自身的實力與堅定意志，成為全球少數能與美國開展對等協商的國家。



黃載皓進一步分析，中美兩國間存在的互不信任與戰略焦慮，不斷加劇雙邊關係的政治敏感性，直接助推了陣營化趨勢的抬頭。這一趨勢並非單一因素導致，而是大國施壓與部分中小國家被動呼應共同作用的結果。儘管當前尚未形成“新冷戰”格局，但陣營化背後潛藏的風險已不容忽視。



為破解陣營化對抗難題，黃載皓結合中國歷史典故提出解決方案。他以春秋戰國時期齊桓公堅守承諾歸還魯國土地、鄭國拒絕歸還玉環等堅守原則的事例為例，強調國際社會既需要有擔當的引領者，中小國家更應堅守自主選擇的權利。他明確各方責任邊界：大國需秉持和平共存的基本意願，在競爭中嚴守“不打破國際規則”的底線，杜絕強迫中小國家“選邊站”；中小國家則應堅守自身原則，敢於對大國推動的對抗升級說“不”，通過加強彼此間的團結協作，共同應對外部施壓。



最後，黃載皓呼籲亞太各國凝聚共識、協同發力。一方面，攜手應對傳統與非傳統安全威脅，共同強化國際規範與地區秩序；另一方面，加快構建區域安全合作網絡，以互信建設為核心，通過國家元首外交、高級別戰略對話等多元渠道，完善危機預防與管理機制，最終推動構建各國平等相待、共同發展的新型國際關係，為亞太地區長治久安奠定基礎 。