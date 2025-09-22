杜農一：以史為鑒　中美應攜手護安全

中國國際戰略學會副會長，前駐韓國國防武官、退役少將杜農一在閉幕式上發表總結講話（中評社 陳思遠攝） 中評社北京9月22日電（記者 陳思遠）9月19日，第十二屆北京香山論壇圓滿閉幕。中國國際戰略學會副會長，前駐韓國國防武官、退役少將杜農一在閉幕式上發表總結講話，回顧論壇成果，結合歷史與當下國際局勢，闡述中國的和平立場，呼籲各國以史為鑒推動合作，尤其強調中美應摒棄對抗、攜手維護區域與全球安全。



杜農一指出，9月18日是日本侵華的“九一八事變”紀念日，80年前世界反法西斯力量中、蘇、美等國攜手戰勝軍國主義，這段歷史警示各國需銘記教訓、防止災難重演。他強調，銘記歷史並非沉溺仇恨，而是要求曾發動戰爭的國家樹立正確歷史觀，讓和平火炬代代相傳。



談及中國國防與國際角色，杜農一表示，中國軍隊現代化升級的閱兵展示，旨在彰顯捍衛國家主權、安全與發展利益的能力，傳遞維護國際秩序的決心，絕非“秀武力”，中國國防政策本質為防禦性，從不追求霸權，也不會主動挑起戰爭，始終願與世界各國共建人類命運共同體，保障各國人民享有和平生活的權利。



針對中美關係，杜農一指出，部分美國政客存在遏制中國發展的心態，試圖主導中國發展路徑，這與全球化和自由貿易趨勢相悖。從歷史維度看，中美兩國5000年文明與250餘年建國史的差異中，並無歷史衝突積澱，中國堅決反對大國衝突，無意挑戰美國地位，始終秉持合作共贏理念。他強調，美國若持續採取關稅壁壘、技術封鎖等遏制手段，最終將損害自身利益，而中美合作則能應對諸多全球問題，“合作則共贏，不合則兩傷”。



對於亞太安全局勢，杜農一批評個別國家為謀求地緣政治利益，在亞太部署中程導彈、在南海頻繁挑釁、渲染軍事對抗，破壞區域穩定；同時嚴正表明，台灣是中國不可分割的一部分，任何外部勢力干涉台海事務的企圖都注定失敗，英國防部長有關“準備介入台海”的言論，既忽視歷史，也違背客觀現實。



杜農一介紹，本屆香山論壇吸引100多個國家、地區及國際組織代表參會，各國無論大小均能平等發聲，論壇始終秉持平等對話精神，聚焦和平與安全議題，推動全球發展倡議、全球安全倡議、全球治理倡議落地，為探索衝突解決路徑、維護國際秩序搭建了重要平台。



最後，杜農一正式宣布第十二屆北京香山論壇成功閉幕。