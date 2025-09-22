聚焦創新融合　京台業界共築生物科技新生態

京台生物科技合作發展論壇成功舉辦（中評社 許思悅攝） 中評社北京9月22日電（實習記者 許思悅）9月19日下午，京台生物科技合作發展論壇成功舉辦。作為第28屆京台科技論壇分論壇之一，此次論壇聚焦“創新驅動、融合發展：京台攜手共築生物科技產業新生態”這一主題展開研討，兩岸多位生物科技業界人士、專家學者分享了最新科研成果與行業發展動態，共同探討兩岸在生物科技領域的合作機遇。



論壇伊始，北京經濟技術開發區管委會副主任梁靚上台致辭。他介紹道，經過一年的規劃建設，國家藥監局六大中心在經開區全面落地，阿斯利康、輝瑞、拜耳等跨國醫藥龍頭企業相繼布局，產業聚集態勢日益明顯。當前兩岸在生物技術和大健康領域均取得矚目成就，北京經開區在產業規模和創新資源上具備優勢，台灣在精準醫療、生物芯片、基因檢測等領域擁有先進技術成果和豐富產業經驗，雙方合作潛力巨大。梁靚誠摯邀請台灣業界到亦莊投資興業，攜手推動醫藥健康產業發展，提升兩岸產業競爭力，共創融合發展新局面。



兩岸企業家峰會生物科技與健康照顧產業推進小組陸方召集人劉謙在致辭中指出，生物科技是引領未來發展的重要領域，關係人類健康福祉和社會可持續發展。本次論壇聚焦生物醫藥創新，涵蓋幹細胞、基因治療、納米技術、外泌體、人工智能等前沿話題，展現廣闊發展前景。劉謙表示，兩岸在生物科技領域各有所長，具備攜手合作、共享紅利的堅實基礎。未來，雙方可在技術創新平台建設、臨床研究資源共享、人才培養和企業孵化等方面深化合作，推動形成具有國際競爭力的成果。



兩岸企業家峰會生技小組台方副召集人胡幼圃表示，北京經開區在生物醫藥領域的大規模投入不僅著眼於經濟發展，更是為了造福民眾健康福祉，亦莊的“亦”也是禮義廉恥的“義”。他指出，醫療、醫藥、醫保三方面的協同是推動生物科技發展的關鍵，衹有讓創新成果最終惠及百姓，產業價值才能真正實現。胡幼圃認為，本次論壇聚焦全球關注的前沿議題，邀請兩岸重量級專家深入探討，既有宏觀視野，也具務實意義。希望借此機會推動兩岸在生物科技和大健康領域的合作不斷深化，共同造福兩岸同胞。



良好的政策環境是推動生物醫藥行業持續創新和高質量發展的關鍵。本次論壇特別邀請了北京市藥品監督管理局政策法規處副處長王偉，為大家解讀《北京市支持創新醫藥高質量發展的若干措施（2025）》。據王偉介紹，北京市圍繞國務院促進醫藥產業高質量發展的最新文件制定了五方面24條改革舉措，並在此基礎上出台32條細化措施，涵蓋藥品醫療器械研發支持、審評審批提速提質、嚴格監管、擴大和完善監管體系等重點領域。這些政策將持續賦能北京市醫藥健康產業高質量發展。