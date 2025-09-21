貴州習水疑似食物中毒事件　136人感不適

中評社北京9月21日電／新華社報導，記者從貴州省遵義市食品藥品安全委員會辦公室瞭解到，日前發生的食物沙門氏菌感染截至21日17時已造成136人出現不適症狀。



經排查，患者反映食用的“三明治”糕點為習水縣麥可美加樂食品廠生產，9月15日至17日在該企業位於習水縣城的8家自營門店銷售，共向137人零售三批次“三明治”糕點142單、181個，有187人食用過該糕點。



遵義市委、市政府于9月17日當晚安排成立工作組開展醫療救治和調查處置工作，在醫院開設就醫綠色通道，組建市縣聯合醫療專家組對近日食用“三明治”糕點的患者進行診治；主動聯繫購買食用過該三批次“三明治”糕點的人員，到醫療機構進行檢查、診斷和治療。截至9月21日17時，住院觀察治療136人（含學生89人，學齡前兒童10人），患者症狀表現為發熱、腹痛、腹瀉，病情體徵穩定。經省、市、縣疾控專家調查及實驗室檢測，判定患者病症由沙門氏菌污染“三明治”糕點引起。



市場監管部門已于9月17日晚對生產原材料及剩餘成品進行查封扣押，對樣品進行採集送檢，並責成涉事食品廠及8家自營門店停止生產經營。市場監管、衛健、公安等部門正在對該事件依法調查，將嚴格按照調查結果對涉事企業及相關責任人員依法依規嚴肅處理。