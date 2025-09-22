劉兆玄答中評：兩岸企業合作需要尋找新模式

兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄接受中評社記者採訪（中評社 許思悅攝） 中評社北京9月22日電（實習記者 許思悅）9月19日至21日，第28屆京台科技論壇在北京經濟技術開發區舉辦。活動期間，兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄就兩岸企業交流合作面臨的挑戰、未來合作的藍海領域等話題接受中評社記者採訪。



劉兆玄表示，近年來兩岸企業交流確實遭遇一些困難，尤其是疫情期間，許多溝通與合作的渠道受到影響。同時，產業重心的變化也讓不少台企不得不重新調整布局和策略。他指出，目前呈現三種情況：有的企業已經離開大陸市場，有的正在考慮退出，也有一些則在尋找新的契機重新進入。針對不同情形，需要配套不同的政策，才能推動局勢向正面發展。這也是此次率團訪京的重要目的，他希望通過與相關部門的交流，探索解決之道。



談及未來合作的潛力領域，劉兆玄認為，不易一言以蔽之，但大陸正在大力推動的新質生產力、智能製造以及人工智能應用等方向，都是兩岸有望開展合作的重點。他強調，這些新興產業的性質與以往台企在大陸發展的傳統產業不同，若依舊沿用過去的思維方式，恐怕難以奏效。因此，需要以新的模式和機制建立聯繫，尋找新的合作藍海。



此外，當下正值“十四五”規劃收官與“十五五”規劃開局的關鍵節點。劉兆玄認為，大陸在推動高質量發展和前沿科技創新方面將延續政策方向，尤其是人工智能等新興產業的應用拓展，將為兩岸合作帶來新的機遇。他表示，兩岸企業家峰會將積極尋找適合合作的項目，推動在產業鏈、價值鏈更高層次上的對接。

