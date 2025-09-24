王海良答中評：美拋“台地位未定”有心無理

上海東亞研究所所長王海良（中評社 海涵攝） 中評社黃石9月24日電（記者 海涵）上海東亞研究所所長王海良日前在第八屆“國家統一與民族復興”智庫對話上就美國翻炒“台灣地位未定”一事接受中評社記者採訪。他表示，台灣地位不是“未定”，而是鐵定。台灣從來都是中國的一部分。美方拋出“台灣地位未定論”雖動機很強，但道理很弱，十分勉強。



日前，美國在台協會（AIT）與美國國務院罕見接踵拋出“台灣地位未定論”，一石激起千重浪，引發各方猜測和中方嚴重關切。王海良指出，此事非同小可，必須嚴肅對待。他從兩方面對此分析：一是時機與動機；二是機理與道理。



從時機與動機來看，王海良認為，首先，美方不是無心之失或隨意為之，因為事關重大，決不可能隨口一說。假如人在台北的谷立言是不小心說錯了話，只要美國國務院不為其背書，或者他本人表示“言語失當”，輿論很快也就平息了。但是，實際情況恰恰相反，美國國務院措辭與他如出一轍，證明美方是畜意為之。



王海良分析，美方選擇的時機顯然與中美關係和台海局勢密切相關。中美關稅談判在緊鑼密鼓進行、北京九三大閱兵舉世矚目、特朗普近日與習近平主席通了話、中美也在就元首會晤作準備，美方此時拋出“台灣地位未定論”，就是在打“台灣牌”，希望以此來衡一下雙方勢頭對比，不讓自己顯得矮中方一頭。



王海良續指，另一方面，美方感到近期台灣的賴當局處處不順，“大罷免”完敗，灰頭土臉；美台關稅談判台方受壓失利；賴清德訪美計劃泡湯，四億美元軍購案被推遲；島內疑美論頓時四起，賴清德民調支持率一路慘跌。對此，美方心知肚明，採用其擅長手法，既挺台又撐賴，安撫台灣社會，並不令人驚訝。大概美方以為，只動動嘴，不做什麼動作，應該不會招來很大麻煩。

