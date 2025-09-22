快評：台商台企在大陸的發展前景依然廣闊

中評社快評/近年來，隨著大陸經濟轉型升級和兩岸關係的複雜變化，台商台企在大陸發展面臨新的機遇與挑戰。從京台科技論壇釋放的信號來看，大陸正以科技創新和制度開放為核心，為台商台企提供更廣闊的發展空間，但同時也要求其適應新形勢、新規則。



大陸正全力推動“新質生產力”發展，聚焦人工智能、綠色能源、生物醫藥、智能製造等前沿領域。這為台商台企帶來三大機遇：



一是產業升級紅利：大陸市場對高端技術和智能解決需求旺盛，台企在半導體、精密製造、數字經濟等領域具有優勢，可通過技術合作或供應鏈整合參與大陸產業升級。



二是政策支持深化：大陸持續完善惠台政策，如擴大金融開放、提供就業實習崗位（如京台金融論壇發布的青年實習計劃），並通過“兩岸科技創新中心”等平台推動產學研合作。



三是內需市場潛力：大陸中等收入群體擴張和消費升級為台企提供龐大市場，尤其在醫療健康、綠色消費、文化創意等領域。



然而，台商台企也需直面多種挑戰，包括地緣政治壓力，中美競爭和兩岸關係波動可能影響供應鏈穩定性；大陸本土企業快速崛起，在科技和品牌領域形成強勢競爭，台企需提升核心競爭力；大陸環保、數據安全等監管要求趨嚴，台企需加快合規轉型。



台商台企的未來發展，有幾個關鍵：一是科技融合：如國台辦副主任潘賢掌在京台科技論壇致辭時所強調的，兩岸可共建“具有全產業鏈競爭力的優勢產業”，台企可通過參與大陸新興產業鏈實現技術迭代；二是制度銜接：大陸持續擴大制度型開放（如金融業准入、知識產權保護），台企需積極利用政策紅利，拓展內需市場與跨境合作；三是青年與創新：吸引兩岸青年共同創業，如京台論壇推動的“青年金融就業實習”項目，有助培育新生代合作動力。

