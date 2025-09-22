海事處研為內地游艇船長提供課程

左圖：海事處正提升游艇監察動態系統，讓申請來港游艇毋須先預訂泊位及相關設施。右圖：香港與廣東省海事部門會就便利“港艇北上”及“北艇南下”措施磋商合作安排。（圖源：大公報） 中評社北京9月22日電／據大公報報導，施政報告提出發展“游艇經濟”，將放寬訪港游艇要求及提升電子業務系統。運輸及物流局局長陳美寶昨日在施政報告記者會表示，海事處正在研究“拆牆鬆綁”便利措施，包括游艇偵察系統、電子業務系統及推出課程，讓內地游艇船長熟悉香港水域；局方聯同海事處會與廣東省海事局就便利“港艇北上”及“北艇南下”措施磋商合作安排，期望達到“雙向奔赴”的政策便利。\大公報記者 肖泓宇



陳美寶表示，海事處會積極在三方面拆牆鬆綁，包括建設游艇監察系統、一套電子業務系統，以及推出香港水域課程，便利內地的游艇船長進行考核。她指出，基於相關水域廣闊，相信相關措施可便利來港游艇於日間在不同水域游弋、方便游艇人士申請訪港，以及便利內地游艇船長熟悉香港水域。陳美寶透露，相關措施會在明年下半年分階段陸續實施和推出，希望能加快推動游艇經濟發展。



來港游艇日後免預訂泊位



陳美寶表示，海事處正提升游艇監察動態系統，讓申請來港游艇毋須先預訂泊位及相關設施。



陳美寶指出，2020至2024年間，有258艘游艇訪港，其中內地游艇數量愈來愈多，故推出便利措施考核內地游艇操作員，希望借此吸引更多游艇訪港，預計在2026年分階段完成。



“機場城市”游艇港灣建設方面，陳美寶預計可在2028年前分階段完成。她指出，機場港灣將提供逾500個游艇泊位，當中有容納長80米以上“超級游艇”泊位，有望吸引更多高端客戶，帶來游艇展覽及交易機會，進一步推動產業和經濟的發展。



此外，文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，在旅遊發展方面，當局全力推進《香港旅遊業發展藍圖2.0》的發展策略。她表示，政府會加強部署，以更針對性的策略，與其他政策局和部門推出新政策措施，配合旅遊發展，貫徹落實香港“無處不旅遊”政策，吸引更多高端旅客訪港。

