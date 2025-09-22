專家：TikTok談判仍將面臨諸多挑戰

這是4月3日在美國首都華盛頓白宮拍攝的美國總統特朗普。美國總統特朗普4日在社交媒體上宣布，他將簽署行政令，再次給予TikTok“不賣就禁用”法律75天寬限期。（圖源：新華社） 中評社北京9月22日電／據文匯網報導，當地時間9月14日至15日，中美雙方在西班牙馬德里舉行會談，就以合作方式妥善解決TikTok相關問題、減少投資障礙、促進有關經貿合作等達成了基本框架共識。9月19日晚，中美兩國元首舉行通話，就當前中美關係和共同關心的問題坦誠深入交換意見，就下階段中美關係穩定發展作出戰略指引。



商務部研究院研究員周密對記者指出，在19日晚間的元首通話中，中美兩國領導人明確了雙方團隊磋商談判的基本原則與方向，這一舉措意義重大，為後續工作奠定了更為堅實的基礎，將有助於雙方在具體問題上保持溝通的連貫性。



除了表明原則立場，此次通話還涉及雙邊合作具體問題。在TikTok問題上，中國國家主席習近平表示，中國政府尊重企業意願，樂見企業在符合市場規則基礎上做好商業談判，達成符合中國法律法規、利益平衡的解決方案。特朗普說，美方希望促進兩國經貿合作，將支持雙方團隊磋商，妥善解決TikTok問題。



關於上面提到的“解決方案”，周密認為，中美雙方若要達成最終協議，必須妥善處理出口管理方式等相關問題，同時還要充分考慮國內各方關切，包括是否符合法律法規、能否保護企業利益等。從企業運營角度，可以在知識產權保護的框架下探索可行的合作模式。



不過周密坦言，未來的談判過程可能仍將面臨諸多挑戰。核心在於TikTok與其潛在合作夥伴之間如何在談判中平衡各自利益訴求，達成雙方都能接受的條件。利好消息是，從監管層面來看，中美兩國政府之間並不存在不可逾越的障礙，雙方在這一問題上的共識較為清晰。



西北大學中東研究所副教授王晉發文指出，此次中美通話中，美國總統特朗普說了兩句非常值得揣摩的話：一是“美中關係是世界上最重要的雙邊關係，兩國合作可以做成很多有利於世界和平穩定的大事”；二是“美方願同中方一道努力維護世界和平”。他認為，這種變化證明中美之間已經實現攻守易勢，新的世界格局也在悄然啟航。這通電話標誌著“中美共治”已經形成。



王晉說，特朗普一貫講究的是“美國優先”，如果一定要合作，那麼必然要對美國有足夠大的實際利益，否則根本不可能與任何國家深度合作。然而面對中國，“美國優先”這一套明顯行不

通，先前通過貿易戰打壓中國，非但沒有取得任何成果，反而令美國陷入了被卡住脖子的窘境，還順帶著世界貿易局勢失穩。

