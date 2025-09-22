特首施政報告組合拳　金融添動能

施政報告提出多項具前瞻性政策，香港金融業將迎來新的黃金十年。（大公報） 中評社香港9月22日電／香港特首李家超施政報告在推動金融業發展有不少新猷，包括成立內地企業出海專班，吸引內企在港設地區財資中心，帶動金融服務增長，同時提出增建黃金倉儲及精煉廠，加快建設國際黃金交易中心，當局亦會帶頭使用人民幣支付，促進離岸人民幣市場發展，令香港金融業全方位發力。



大公報報導，全球看好中國科技創新發展，掀起投資中資科技股熱潮，帶動包括在美中概股等內地企業在港上市數目急增，今年香港大有機會重奪全球新上市集資額冠軍寶座。



出海平台功能增 助吸企業落戶



近日港交所股價反復上試466元的一年高位，反映香港金融動能充沛。事實上，施政報告在推動金融業發展方面有不少亮點，一是增強香港作為內企出海平台功能作用，從而激發會計財務等金融服務業的新增長點。憑品質、技術、創新優勢，中國品牌逐步在全球打響名堂，內企正加速走向國際。例如比亞迪海外汽車銷售快速增長，占比有望升至逾五成。目前內企正積極建立面向國際市場的據點，香港實在機不可失。施政報告提出設立內地企業出海專班、強化香港作為內企出海平台功能，大方向正確，可吸引更多內企在港設地區總部或財資中心，使用香港銀行、金融服務。此外，施政報告提出拆墻鬆綁措施，便利引進企業、發展產業，如訂立北部都會區專屬法例，簡化程序審批，並設專項撥款，由政府主導產業方向，可望加快北都發展，預期項目融資逐步進入高峰期，帶旺整體金融業。



二是擴大黃金倉儲及設立黃金精煉廠，加快建立國際黃金交易中心，打造金融新亮點。全球去美元化步伐持續加快，黃金已成為儲備資金，香港拓展國際黃金交易中心正合時宜。施政報告提出建設香港黃金中央清算系統，邀請上海黃金交易所參與。此舉相信可推動以人民幣計價的國際黃金交易市場，助力國家爭取黃金定價話語權。同時，施政報告又提到擴大黃金倉庫規模，未來三年目標超逾2000噸，並建立黃金精煉廠，推動發行黃金基金及代幣黃金產品，為香港全面進軍黃金等大宗商品市場作好策略性部署。



力拓黃金交易 推動人民幣支付



三是促進離岸人民幣市場持續性發展，當局帶頭使用人民幣支付，勢必為離岸人民幣投融資業務帶來發展新商機，從而鞏固香港離岸人民幣樞紐地位。施政報告指出，金管局將利用與人民銀行的貨幣互換協議，設立新的人民幣業務融資安排，向企業提供貿易、日常營運、資本支出所需較長的人民幣融資。同時，施政報告透露政府將發行更多人民幣債券，並將研究在合適的場景下以人民幣支付政府開支。市場估計當局可能使用人民幣購買東江水，而個人未來不排除可用人民幣支付交易印花稅。



施政報告提出多項具前瞻性政策，香港金融業將迎來新的黃金十年。