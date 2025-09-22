日本自民黨選戰在即　有權投票黨員數銳減

這是2024年11月11日在日本東京拍攝的日本國會眾議院會議現場。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月22日電／據新華社報導，日本執政黨自由民主黨新總裁選戰將於22日正式打響。自民黨總裁選舉管理委員會21日發布的數據顯示，有權參與本屆選舉投票的黨員數量降至約91.56萬，較上屆選舉減少逾14萬。



日本首相、自民黨總裁石破茂7日宣布辭職後，自民黨宣布將於9月22日發布黨總裁選舉公告，10月4日進行投計票。



本屆自民黨總裁選舉將採取“黨員參與”方式投票，總票數為590票。其中，295名自民黨國會議員每人一票，各地普通黨員和“黨友”即註冊支持者按比例折合成295張地方票。第一輪投票中得票過半者即可當選；若無人得票過半，則得票前兩名的候選人進入第二輪投票。



自民黨總裁選舉管理委員會21日發布的選舉人名册顯示，有權參與本屆選舉投票的黨員約91.56萬，較上屆選舉減少逾14萬。自民黨相關人士表示，這一方面是由於自民黨黨員整體數量減少，另一方面是由於本屆選舉規定交納黨費滿兩年的黨員才能投票，導致部分新黨員無權參與投票。



自民黨2023年底曝出“黑金”醜聞後，黨員人數連續兩年下降。自民黨今年3月發布的數據顯示，該黨黨員人數已降至不足103萬。



按日本媒體說法，本屆自民黨總裁選舉5人競爭格局已基本確定，分別為自民黨前幹事長茂木敏充、現任內閣官房長官林芳正、農林水產大臣小泉進次郎以及曾任經濟安全保障擔當大臣的高市早苗和小林鷹之。候選人預計將就遏制高物價、與在野黨合作等熱點話題展開辯論。