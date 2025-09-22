特朗普馬斯克“鬧掰”後首次公開同框

中評社北京9月22日電／據新華社報導，當地時間21日，美國總統特朗普的政治盟友、保守派“網紅”查理·柯克的追悼會在美國亞利桑那州格倫代爾市舉行，特朗普和美國知名企業家埃隆·馬斯克都現身追悼會現場。據美國媒體報導，這是特朗普與馬斯克“鬧掰”後首次公開同框，兩人相鄰而坐並握手交談。



馬斯克曾在2024年美國總統選舉中全力支持特朗普，但前段時間雙方圍繞“大而美”稅收和支出法案等問題產生嚴重分歧，大打“口水仗”。