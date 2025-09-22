俄期待美為和平解決烏克蘭問題提供助力

中評社北京9月22日電／據新華社報導，全俄國家電視廣播公司網站21日報導，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，俄方期待美國和美國總統特朗普能夠為和平解決烏克蘭問題提供助力，俄方對此“拭目以待”。



佩斯科夫在接受該公司電視節目主持人採訪時說，俄羅斯總統普京和特朗普一樣，有意將烏克蘭問題“推向和平解決的軌道”。



佩斯科夫還指責歐洲國家進一步加劇緊張局勢，以各種方式慫恿烏克蘭延續戰爭。



