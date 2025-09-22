香港定息按揭　鎖定供樓預算

定息按揭讓借款人在定息期內免受息率波動影響，維持供樓金額不變。（大公報） 中評社香港9月22日電／大公報報導，中原按揭經紀董事總經理王美鳳認為，最近有大型銀行再次推出全新低息定按，亮點是定按息率低於目前市場H按息。有關計劃之首3年或首5年定息為2.73厘，低於現時一般H按息3.375厘，幅度高達0.645厘，以平均按揭額450萬元計，月供減少達1570元。除了可預先享有減息效果，定按讓借款人在定息期內免受息率波動影響，維持供樓金額不變，有利制定置業預算。



銀行進一步優化是次定按計劃，除了客戶照樣可以享有現金回贈，定息期後的按息與現有H按封頂息水平一致（P－1.75厘；P：5.125厘），並且跟隨市場H按提供短至兩年較具彈性之罰息期。



選用定息按揭是否著數？按揭用家可能會認為，這視乎往後3年或5年平均市場按息是否高於2.73厘，當然，未來息率沒人可準確預測，但每個按揭計劃亦有其優點又或需注意之處。



在息率方面，儘管年內仍處於減息期，但預期P減幅僅尚餘0.125厘便完成減P周期，H按封頂息率將會由現時3.375厘降至3.25厘，是次推出之定息率2.73厘仍低於上述水平。



當然，美息若逐步下跌，亦有利拆息回落，按照年內H按封頂息或降至3.25厘計，1個月拆息需跌至低於1.95厘，H按息方可跌穿封頂息率而再進一步下降。而以是次最新定按計劃（定息2.73厘）及市場H按（H＋1.3厘）對比，若1個月拆息並未跌至低於1.43厘，是次定息率2.73厘仍會低於市場一般H按息水平。



低息定按早享減息效果



較要注意的是，目前定按計劃未提供按揭存款相連戶口，與一般H按不同，借款人不會獲提供一個與按息一樣的高存息戶口，故此定按少了以存息抵銷按息的工具，借款人可因應自身情況去考慮選擇。是次大型銀行進一步優化全新定按產品，為置業人士增添更多元化低息按揭優惠，有利早享減息及管理供款預算，反映銀行對市場及按揭用家的正面支持。