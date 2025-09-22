韓深偽性犯罪猖獗　女性陷入恐慌

去年9月，韓國民眾在首爾舉行集會，反對深偽性犯罪。（圖片來源：大公網） 中評社北京9月22日電／據大公網報導，綜合報導：震驚全球的韓國“N號房”案件主犯趙主彬仍在服刑，加大針對數字性犯罪處罰力度的“N號房預防法”實施也已近3年，但當下韓國又被借助深度偽造技術（Deepfake）實施的性犯罪帶來的恐懼所籠罩。



在社交媒體上，特別是Telegram聊天室中，針對女性的深偽色情內容被廣泛傳播，波及到大量未成年人、女大學生、女教師、女兵等。據韓國《民族日報》報導，被曝光的其中一個Telegram群組有逾22萬名成員。用戶只需將一張真人照片上傳後，短短5秒鐘內群組的AI機器人就能“移植”照片中的人臉，生成一張逼真的裸體照片。



韓國警察廳的資料顯示，大多數參與製作和傳播這些視頻及照片的人，以及許多受害者，都是十多歲的青少年。去年前7個月確認的178名犯罪嫌疑人中，未成年人的數量多達131人。根據韓國教育部的數據，去年1月至11月初之間，超過900名學生、教師和學校工作人員報告稱他們成為深偽性犯罪的受害者。這些數字還不包括大學。



《韓民族日報》報導稱，深偽性犯罪已讓韓國女性“陷入恐慌”。韓國當局已出台相關法規打擊深偽犯罪，但仍任重道遠。去年9月，韓國通過一項修正案，把“持有和觀看深偽色情內容”定為犯罪，最高處有期徒刑3年或罰款3000萬韓圜（約合16.8萬港元）。但根據首爾國家警察廳的聲明，去年1月至10月報告的964起深偽相關性犯罪案件中，警方只逮捕了23人。