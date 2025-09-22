天價簽證費引混亂　印度赴美機票價格翻倍

特朗普提高簽證費，在美國機場引發混亂，一些印度乘客在起飛前要求下機。（圖片來源：大公網） 中評社北京9月22日電／據大公網報導，綜合《今日印度》、NBC報導：美國總統特朗普19日突然宣布將H－1B簽證申請費提高至10萬美元，新規21日凌晨生效。此消息引發混亂，來自印度等國的簽證持有者放棄假期和探親計劃，爭先恐後趕回美國，機票價格飈升；一些已經登上離開美國航班的印度乘客臨時要求下機，導致航班推遲起飛。



直至20日，特朗普政府官員才澄清說，新的收費標準不會影響已經獲得簽證者，且10萬美元並非“年費”，僅會收取一次。



特朗普宣布新規正值印度杜爾伽女神節前一周，很多持H－1B簽證在美國工作的印度人已經或準備回印度過節。由於擔心再次入境美國時被徵收高額簽證費，他們不得不取消旅行計劃。短短兩個小時，從印度新德里到美國紐約肯尼迪國際機場的單程機票價格從3.7萬盧比飈升至8萬盧比，漲幅超過110%。三藩市國際機場一架準備起飛的客機上，不少印度乘客情緒激動地要求下機，導致航班延誤逾3小時。



據印媒報導，一些美國右翼人士在網上號召其他網友大量預定從印度飛往美國的航班，讓印度人無法及時返美，進而失去簽證和工作。一名網友聲稱，自己“霸占”了100個座位。這種行為也是機票漲價的原因之一。



據報，美國逾七成H－1B簽證發給了印度人。印度外交部20日表示，簽證費上漲將對印度家庭造成干擾，帶來“人道主義後果”。