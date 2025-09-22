移民執法矛盾升級　加州禁聯邦特工蒙面

警察和聯邦特工今年6月在洛杉磯執法。（圖片來源：大公網） 中評社北京9月22日電／據大公網報導，綜合《紐約時報》報導：當地時間20日，美國加州州長紐森簽署一項法案，禁止包括聯邦特工在內的多數執法人員在執行公務時蒙面。該法案是對近期美國總統特朗普派遣聯邦特工到洛杉磯抓捕非法移民的回應，當時大批移民及海關執法局（ICE）特工蒙面抓人，引發抗議。加州是全美首個實施此類法律的州。法律專家表示，州政府是否有權要求聯邦特工遵守蒙面禁令存在爭議。



紐森稱，加州27%的居民為移民，“我們必須捍衛他們的權利”。新法禁止執法人員佩戴滑雪面罩、頭套和頸套等，但醫療口罩、護目鏡等設備，以及執行臥底和戰術任務所需裝備不受限制。特朗普政府官員對此強烈反對，聲稱蒙面是移民執法人員自我保護的必要措施。美國國土安全部發言人譴責加州新法“卑劣”。



加州有權禁止本地執法人員蒙面，但能否強制聯邦特工遵守禁令尚不明確。南加州大學憲法學教授格魯伯表示，特朗普政府預計將對加州新法提出挑戰，並且會將官司打到最高法院。除加州外，紐約州、伊利諾伊州、馬薩諸塞州等地的州議員亦提出類似法案，但目前尚未通過。



紐森20日還簽署了另外4項旨在限制ICE特工在加州活動的法案，包括禁止他們在未獲得搜查令的情況下進入學校和醫院。