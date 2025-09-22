特朗普出席柯克追悼會　安保等級堪比超級碗

柯克追悼會場館外21日大排長龍。（圖片來源：大公網） 中評社北京9月22日電／據大公網報導，綜合《華盛頓郵報》、BBC報導：美國總統特朗普盟友、右翼網紅查理.柯克日前遭槍殺，其追悼會於當地時間21日在亞利桑那州鳳凰城附近的州立農業體育場舉行，預計將吸引逾10萬人到場。特朗普、美國副總統萬斯及多名高級官員將出席追悼會並發表演講。美媒表示，此次活動的嘉賓陣容堪比國葬，安保等級與超級碗相當。



特朗普21日表示，柯克生前在美國大學校園宣傳保守主義思想，並稱讚他“做得非常好”。美國國土安全部將柯克追悼會列為特殊事件評級1級，屬公共安全風險的最高級別。當局在場館外加設金屬圍欄，應付可能出現的人潮，並封閉附近多條道路。由於每輛車都要接受安全檢查，會場外發生交通堵塞，許多人選擇棄車步行。柯克生前成立的“美國轉折點”組織表示，活動現場採取與機場相似的安檢流程，以確保無人攜帶危險物品。據悉，500至800名特勤局人員被部署至當地協助保障安全。



州立農業體育場可容納6.3萬人，主辦方還將附近另一座可容納2萬人的體育場選為備用場館，以防現場人數過多。



20日，一名42歲男子在州立農業體育場外被捕，他被控在禁區攜帶武器及冒充警察。但“美國轉折點”發言人後來表示，此人當時為一名嘉賓進行事先安保工作，但未與該組織或特勤局協調。