﻿AI深偽色情氾濫　多國研監管措施

AI深偽技術Q&A、各國AI性犯罪事件簿（圖片來源：大公網） 中評社北京9月22日電／據大公網報導，隨著人工智能技術的發展，Deepfake（深偽）變得愈發“簡單”，大量一鍵換臉、一鍵脫衣的違法軟件在網絡氾濫，導致針對兒童的“性勒索”詐騙案件正在激增。針對這一問題，包括韓國、西班牙、澳洲等多國開始研究監管措施，嚴厲打擊。澳洲政府此前表示，將強制科企採取措施來防範線上工具被利用於製造深偽裸照，或在受害人未察覺的情況下進行跟蹤偷窺。



隨著人工智能（AI）技術的發展和普及，許多通過簡單操作就可以生成難以辨別的“Deepfake（深偽）”照片的應用程序在網絡氾濫，不少人利用這些工具製作虛假的色情照片，用以散布虛假信息、詐騙和剝削，對個人隱私和公眾信任構成嚴重風險。



美國網絡安全公司Security Hero發表的《2023年Deepfake報告》發現，2019至2023年五年間，網絡上深偽影片的數量增加了550%，總數超過9.5萬條，當中98%含色情內容，99%目標對象都是女性。



專家指出，這一問題在全球青少年間變得愈來愈嚴重。今年6月，澳洲電子安全專員格蘭特表示，過去18個月裡，澳洲網絡安全監管機構eSafety收到的關於18歲以下人群使用“脫衣”軟件生成深偽私密照片的舉報數量增加了1倍多，“這些應用程序被用來在校園內羞辱、霸凌和性勒索兒童。”她表示，調查人員發現在墨爾本的一所高中就有超過50名女學生成為深偽照片的受害者。



深偽裸照成校園欺凌新手段



據報導，美國、西班牙、韓國、日本等多國學校都發生“深偽”裸照氾濫的事件，不少學生利用AI作為新的欺凌手段，製作女同學的假裸照，並通過聊天群組在校內散布，造成不良影響。



據學校和警方報告，美國多個州的男學生利用“裸體”或“脫衣”等AI軟件，將女同學參加學校舞會等活動的真實照片，修改合成以假亂真的裸照，並通過Snapchat群組或Instagram等軟件散播，甚至在學校餐廳和校車上散布。

