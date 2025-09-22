英加澳承認巴勒斯坦國　施壓美以

加沙民眾因以軍襲擊而流離失所。（圖片來源：大公網） 中評社北京9月22日電／據大公網報導，法國和沙特阿拉伯將於22日在紐約聯合國總部共同主持一場落實“兩國方案”的會議，英國、加拿大、澳洲等國21日紛紛發表聲明，宣布承認巴勒斯坦國。巴勒斯坦官員表示，承認巴勒斯坦國不能立即結束戰爭，但這是朝著正確方向邁出的一步。英國等西方國家原本是以色列的盟友，但隨著以色列升級在加沙地帶的軍事行動，當地人道主義危機持續加深，國際社會要求落實“兩國方案”的呼聲高漲。在此背景下，美國和以色列愈發孤立。



21日，加拿大總理卡尼、澳洲總理阿爾巴尼斯、英國首相斯塔默先後宣布承認巴勒斯坦國。卡尼譴責以色列在加沙殺害數萬平民、人為製造饑荒、在約旦河西岸非法擴建定居點。斯塔默表示，以色列對加沙的轟炸及由此造成的饑荒和破壞令人完全無法容忍。



英國副首相拉米坦言，承認巴勒斯坦國無法喂飽饑餓的加沙兒童，也不能讓被扣押人員立即獲釋，但這意味著英國支持“兩國方案”和巴勒斯坦民族解放事業的正義性。拉米指出，以色列的軍事行動和定居點擴張計劃均無助於停火，英國不能繼續等待出現所謂“完美的條件”才承認巴勒斯坦國。他補充說，加拿大、澳洲、法國等國也和英國持同樣觀點。



目前，聯合國193個會員國中逾四分之三已承認巴勒斯坦國。法國、比利時、盧森堡等多個國家計劃於22日正式承認巴勒斯坦國。以色列總理內塔尼亞胡21日聲稱，呼籲建立巴勒斯坦國是“對恐怖主義的荒謬獎勵”，將對以色列構成“生存威脅”。



英歷史上為巴以之爭埋禍根



英國向來堅定支持以色列，但本輪巴以衝突爆發後，加沙日益加深的人道主義危機令英國政府面臨巨大壓力，不得不轉變立場。今年7月，英國首相斯塔默表示，如果以色列未能在9月聯合國大會召開前採取措施改善加沙狀況，英國就將承認巴勒斯坦國。

