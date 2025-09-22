英加澳宣布承認巴勒斯坦國

中評社北京9月22日電／據新華社報導，英國、加拿大和澳大利亞21日分別發表聲明，宣布承認巴勒斯坦國。以色列總理內塔尼亞胡當天表示，以方將在未來幾天做出回應。



英國首相斯塔默當天發表視頻聲明說：“為了恢復巴勒斯坦人和以色列人對和平以及‘兩國方案’的希望，英國正式承認巴勒斯坦國。”



斯塔默還表示，加沙地帶人為製造的人道主義危機和以色列政府不斷升級的轟炸行動“完全令人無法容忍”，“必須結束”。



加拿大總理卡尼在聲明中說，加拿大承認巴勒斯坦國是國際社會協調一致努力的一部分，旨在維護“兩國方案”的可行性。



卡尼說，以色列政府持續在約旦河西岸擴建定居點，正在破壞巴勒斯坦建國的前景。以方在加沙地帶的持續行動已造成數萬名平民死亡，並引發一場破壞性極強、本可避免的饑荒。以方這些行為都違反了國際法。



澳大利亞政府21日發表新聞公報，宣布從即日起承認巴勒斯坦國。公報說，澳大利亞與加拿大、英國一道承認巴勒斯坦國，旨在為“兩國方案”注入新的動力。隨著巴勒斯坦民族權力機構履行改革承諾，澳方“將考慮採取進一步措施，包括建立外交關係和開設使館”。



以色列多家媒體21日報導，針對英國、加拿大和澳大利亞等國宣布承認巴勒斯坦國，內塔尼亞胡當天表示，此舉“危及以色列生存”，以方將在未來幾天做出回應。



內塔尼亞胡還說，以色列追求的是“以實力實現和平”。



據報導，內塔尼亞胡將於25日抵達美國紐約參加聯合國大會一般性辯論，並於29日與美國總統特朗普會面。