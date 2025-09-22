伊拉克反恐局2名士兵被炸身亡

中評社北京9月22日電／據新華社報導，伊拉克聯合行動指揮部下屬安全媒體中心21日發表聲明說，伊反恐局2名士兵當天在西部安巴爾省執行反恐任務時被炸身亡，1名地方反恐官員受傷。



聲明說，伊拉克反恐局和安巴爾省情報和反恐部門開展聯合行動，21日對數天前遭伊空軍打擊的一處“伊斯蘭國”武裝分子藏匿點進行地面搜索，行動中一枚爆炸裝置被引爆，造成2死1傷。



2017年12月，伊拉克政府宣布取得打擊“伊斯蘭國”勝利。此後，“伊斯蘭國”殘餘勢力主要在伊拉克偏遠農村地區流竄，不時發動襲擊。