賀劉波先生《世紀英才•百年人物畫贊》展覽
http://www.CRNTT.com
2025-09-22 11:36:15
中評社北京9月22日電／七律
賀劉波先生《世紀英才－－百年人物畫贊》展覽
辛旗
京師又奏繞樑聲，丹青寫就英才名。
百年耆宿見阿堵，一芥須彌敲磬鐘。
至廣大而盡精微，極高明矣執中庸。
壯闊波瀾翻雲手，三春喚醒夏荷生。
乙巳秋分前作於京師大學堂圖書館（北京杏壇美術館）
