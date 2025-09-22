】 【打 印】 
賀劉波先生《世紀英才•百年人物畫贊》展覽
　　中評社北京9月22日電／七律

　　賀劉波先生《世紀英才－－百年人物畫贊》展覽

　　辛旗

　　京師又奏繞樑聲，丹青寫就英才名。
　　百年耆宿見阿堵，一芥須彌敲磬鐘。
　　至廣大而盡精微，極高明矣執中庸。
　　壯闊波瀾翻雲手，三春喚醒夏荷生。

　　乙巳秋分前作於京師大學堂圖書館（北京杏壇美術館）

