中評社北京9月22日電／七律



賀劉波先生《世紀英才－－百年人物畫贊》展覽



辛旗



京師又奏繞樑聲，丹青寫就英才名。

百年耆宿見阿堵，一芥須彌敲磬鐘。

至廣大而盡精微，極高明矣執中庸。

壯闊波瀾翻雲手，三春喚醒夏荷生。



乙巳秋分前作於京師大學堂圖書館（北京杏壇美術館）