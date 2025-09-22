中評社北京9月22日電／網評：美方“挺台”是把台灣放在火上烤



來源：大公報 作者：朱穗怡



曾有人說過“無知的人不可怕，可怕的是無知又大膽的人。”最近，民進黨秘書長徐國勇為了討好美國，不惜歪曲歷史，接腔美方近日拋出的“台灣地位未定”的謬論，叫囂“蔣介石只是代表同盟國接收台灣，不是台灣回歸中國，自然沒有什麼台灣光復節”。對於如此荒腔走板的言論，兩岸輿論齊聲鞭撻，連民進黨內部也對徐國勇的荒唐言論頗有微詞，認為民進黨已因“大罷免”失去民心，接下來應該專心施政、關注民生，但民進黨無知政客仍不改粗暴蠻橫的作風，再次操弄意識形態、挑起爭端，再掀民怨。諷刺的是，台灣地區下月25日是光復節，屬於法定假期，既然民進黨不承認光復節，那民進黨公職人員也就不必放假了，而徐國勇卻急忙甩鍋，辯稱“既然法律通過了，依法行政就好了。”可見徐國勇也是心虛得很，知道自己的謬論站不住腳，不敢“抵制光復節”。



光復節是台灣地區的重要紀念日。80年前，1945年10月25日，中國戰區台灣省受降典禮在台北中山堂舉行，台灣省行政長官兼警備司令陳儀代表中國政府正式宣告：自即日起，台灣及澎湖列島正式重入中國版圖。從此日本在台灣地區50年殖民統治徹底結束。1946年8月，台灣省行政長官公署頒布命令，明訂10月25日為“台灣光復節”。由於此節日再次證明兩岸同屬一個中國，台灣地區已重回中國版圖，戳穿了“台獨”分子所宣揚的“台灣地位未定論”，因此被奉行“台獨”黨綱的民進黨政客視為“眼中釘、肉中刺”。民進黨陳水扁政府於2001年取消光復節作為法定假日，借此淡化光復節，企圖讓台灣民眾忘記台灣已重回中國版圖。去年國民黨在“立委”選舉中重奪立法機構第一大黨的位置，於今年修法恢復光復節為法定假日。



美方最近罕見提及“台灣地位未定論”，看似力挺民進黨的“台獨”論調，但實際上並無實質動作提升“美台關係”，既不會與台方“建交”，也不會把台灣增為“美國第51個州”。美方顯然是“項莊舞劍，意在沛公”，主要是劍指中國大陸，企圖增加美方與中方博弈的籌碼。至於台灣方面不過是被美方用來撩撥北京的一根雞毛罷了。



其實所謂美方“挺台”，最為實質的舉措是美國不斷加強與台方的軍事勾連，包括持續對台售武、提供軍援、派遣美軍人員赴台協訓、美台“聯合軍演”等。而美方此一系列動作無非是圖謀把台島打造成“武器庫”、“火藥島”，給中方推進統一進程增加阻礙和困難。這無異於把台灣放在火上烤，把台灣推向戰爭的邊緣。民進黨當局明知美方的險惡陰謀，但為了一黨之意識形態，罔顧台灣民眾福祉和安全，被美方予取予求。難怪賴當局上台一年多就已經搞得神憎鬼厭、民怨沸騰了。