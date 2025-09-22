網評：施政報告善用額外工程撥款　惠及民生

中評社北京9月22日電／網評：善用額外工程撥款 惠民生助行業



來源：大公報 作者：陳克勤



行政長官李家超17日發表任內第四份施政報告。報告繼續圍繞“拚經濟、惠民生”兩大主題，提出了諸多改革措施。特別是在北部都會區方面的產業戰略和招商新策，令社會見到政府改革的魄力，值得讚賞。但另一方面，香港經濟的﻿復甦步伐，亦出現“同城不同溫”的行業差異，需要政府透過有針對性的政策措施，向艱難行業“雪中送炭”，以讓經濟發展的紅利惠及更多市民。



事實上，李家超特首在施政報告中，亦制定一系列針對性措施，旨在為困難行業和企業帶來幫助。在支援中小企方面，特首提出11項具體措施，幫助受影響的中小企渡過難關。其中，特首決定在未來五年平均基本工程開支1200億的基礎上，額外再撥出300億元，加大工程項目開支，以支持本地建造業及持續推動經濟發展。



針對性投入直接帶動經濟



對於此次的政策構想，特首表示由於政府財政方面仍有壓力，如派發消費券需花掉300億元，因此把款項預留在工程項目中，以補足私人工程量減少對經濟的影響，同時引入新興產業，帶動就業。對此筆者十分認同，讓政府公帑更有針對性地投入現時出現困難的行業之中，對於保證就業和帶動經濟都能起到直接效果。



然而，政府亦須考慮到，透過基建工程等投入發展新興產業並不能即時解決部分行業的現時困境。新興產業的發展，真正對香港經濟發揮正面效益，惠及更多普羅大眾，更是一個長時間的戰略工程。因此，如何使用額外撥出的300億工程開支，更須從為困難行業帶來即時效益進行考量。在政府財政連年赤字的情況下，包括醫院擴建、社區會堂、上坡升降機，甚至學校、醫院維修等中小型民生工程都被迫暫停或押後。而額外撥出的300億工程開支，都可考慮用於社區的民生工程項目上，讓市民感受到政府對社區民生的重視和關愛，提升市民的幸福感和獲得感。