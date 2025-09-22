網評：施政報告祭出頂層設計制度鬆綁組合拳

中評社北京9月22日電／網評：“頂層設計＋制度鬆綁”組合拳



來源：大公報 作者：冼漢廸



9月17日，行政長官李家超發表施政報告，以“深化改革 心系民生 發揮優勢 同創未來”為主題，回應了當前香港社會最迫切的訴求——振興經濟。報告以加快發展北部都會區和推行一系列產業政策作為推動經濟增長的動力，同時深化治理改革，運用科技提升政府效能，解決各項民生問題，讓市民分享發展成果。其中既有全力推動的改革決心，亦飽含對民生痛點的深切回應，展現出特區政府在由治及興關鍵期尋求突破的強烈意志。



施政報告提出實現“AI產業化、產業AI化”，與國務院近期發布的《關於深入實施“人工智能＋”行動的意見》方向一致，凸顯了香港緊跟國家戰略步伐、積極融入國家發展大局的決心。施政報告提出了一系列具體措施，以推動AI技術的研究、應用和產業發展。一是成立“AI效能提升組”，統籌和指導各政府部門有效於工作中應用人工智能（AI）技術等。政府在自身運作中率先應用AI，既能提升公共行政效率、改善服務質量，也為全社會作出了示範，有助於創造初始市場需求並建立應用標準。本人建議特區政府依托“智方便”平台，通過AI賦能，實現為企業智能匹配與自動推薦適合的資助計劃等，亦在施政報告中有所體現。



二是通過“AIR＠InnoHK”等平台，匯聚過千名本地、國際和內地AI專才，以及雲集近千家AI企業；“前沿科技研究支援計劃”將會短期內接受申請，支持本地資助院校吸引AI等方面的國際科研頂尖人物來港。這表明香港在AI領域已形成一定集聚效應，為進一步推動AI發展提供了堅實的產業基礎和人才支撐。



三是推動早日實現內地數據在合規安全保障下可跨境流動到河套香港園區用於科研，助力AI應用測試與創新。算力和數據是AI發展的兩大基石，數據跨境流動是河套地區發展的痛點之一，若能在此取得突破，將是重大制度創新。