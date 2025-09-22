5名候選人角逐日本自民黨總裁

中評社北京9月22日電／據新華社報導，日本自民黨總裁選舉管理委員會22日發布公告說，共有5人報名參加本屆自民黨總裁選舉，投票將於10月4日舉行，屆時將選出新一任總裁。



當天上午，候選人申報工作在自民黨總部舉行。農林水產大臣小泉進次郎、前經濟安全保障擔當大臣高市早苗、內閣官房長官林芳正、前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之以及自民黨前幹事長茂木敏充5人報名參選。這5人也都參加了去年的總裁選舉。



根據自民黨選舉規則，本次選舉共有590票，其中，295名自民黨國會議員每人一票，各地普通黨員和“黨友”即註冊支持者按比例折合成295張地方票。若候選人在第一輪投票中獲得過半數選票即可直接當選；如無人過半，則由得票前兩名進入第二輪投票。第二輪投票中，295名自民黨國會議員各持一票，47個都道府縣自民黨支部聯合會各有一票，最終得票多者當選。



目前，多家日本媒體的民調顯示，小泉進次郎和高市早苗的支持率相對領先，選舉可能進入第二輪角逐。



10月4日之前，5名候選人將在一系列公開場合闡述自身政策主張，如何應對當前的物價高漲問題被視為核心。與此同時，由於自民黨在去年10月的眾議院和今年7月的參議院選舉中接連受挫，其與公明黨組成的執政聯盟在兩院均失去過半數議席，黨內圍繞現任總裁石破茂的去留分歧加劇。在此背景下，如何重構黨內團結，並在國會執政黨少數的現狀下與在野黨開展合作、推動預算案和法案通過，也成為此次總裁選舉的焦點。