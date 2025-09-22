“堅守戰爭中的人道主義全球會議”明年舉辦

中評社北京9月22日電／據新華社報導，巴西、中國、法國、約旦、哈薩克斯坦、南非以及紅十字國際委員會21日發表聯合聲明說，將於2026年共同主辦堅守戰爭中的人道主義高級別全球會議。



聲明呼籲，為準備本次會議，所有國家應考慮從本國著手落實國際人道法，正式撥付充足資源投入並確保遵守國際人道法；通過對軍事和安全部隊進行充分培訓、為國際人道法國家委員會賦權等手段，推進國際人道法融入國家立法和衝突應對準備；正式加入“激發國際人道法政治承諾全球倡議”（全球國際人道法倡議），積極參與磋商，並鼓勵其他國家加入。



聲明說，上述6國和紅十字國際委員會一年前發起了“全球國際人道法倡議”，決心遏止當前全球面臨的違反國際人道法逆潮。該倡議針對全球所有衝突，涉及所有利益攸關方，旨在確保國際人道法的平等和普遍適用。迄今為止，全球已有超過89個國家正式加入了“全球國際人道法倡議”。27個國家共同主導7個專題工作組，就促進遵守國際人道法、應對戰爭形態演變帶來的挑戰，制定務實可行的建議。過去一年間，超過130個國家參與了關於如何促進遵守國際人道法的全球和區域磋商。



聲明呼籲武裝衝突各方恪守國際人道法，重申所有國家，包括處於占領狀態的國家，均有義務充分尊重並確保遵守國際人道法。聲明強調，聯合國基於《聯合國憲章》以及更廣泛的多邊體系，在此方面發揮著重要作用。