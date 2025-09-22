我們為什麼要去撞擊小行星

中評社北京9月22日電／據人民網報導，網友：最近看到一個熱搜話題，“我國規劃撞擊一顆小行星”，有種科幻照進現實的感覺。小行星是顆什麼“星”，為什麼要去撞擊它？假如小行星撞地球，我們怎麼辦？



編輯：這些話題聽起來很科幻，但其實離我們並不遙遠。今年初，“一顆編號為2024 YR4的小行星可能會在2032年撞擊地球”的消息曾引起熱議。就在9月3日晚，一顆近地小行星2025 QD8在21萬公裡外與地球“擦肩而過”。本期院士講科普，我們邀請中國探月工程總設計師、深空探測實驗室主任兼首席科學家吳偉仁院士，和大家聊聊探索小行星的那些事。



浩瀚的太陽系中，圍繞太陽公轉的不僅有八大行星，還有千千萬萬個頭不等、形狀各異、運行軌道不同的小行星。小行星是太陽系原始星雲在長成大行星過程中的中間產物，也被稱為太陽系建築大廈的磚石。在前不久舉行的第三屆深空探測（天都）國際會議上，我國科學家提出了中國小行星探測、防禦和資源開發利用構想，並向國際夥伴發出了合作倡議。



數十億顆小行星，是太陽系形成與演化的“活化石”



太陽系小天體包括小行星和彗星。其中，小行星是指軌道環繞太陽運行、體積和質量比行星和矮行星小，並且不易釋放出氣體和塵埃的小天體。太陽系中有數十億顆小行星，由近及遠分為近地小行星、主帶小行星、特洛伊小行星、半人馬小行星、柯伊柏帶小行星等，它們是太陽系形成與演化的“活化石”。如果小天體的近日點距離小於1.3AU（AU為天文單位），則被稱為近地小行星。



小行星富含鐵、鎳、鉑族金屬以及水冰等資源，主要分為金屬質、碳質和矽酸鹽質三大類。其中，金屬質類小行星富含鐵、鎳、鉑族等金屬，如靈神星由金、鎳等貴金屬構成；碳質類小行星蘊藏水資源，可用於推進劑、生保物資的原位生產和補給；矽酸鹽質類小行星中的矽酸鹽礦物等，可作為太空建築的原材料，減少從地球運輸材料的成本，大幅提高探測效益。



小行星發現目前主要依賴地基光學、地基雷達和天基紅外等手段。自上世紀90年代開始，世界上開展了10餘次小行星探測、防禦與勘察任務。

