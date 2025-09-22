五部門發文推動鋼鐵行業穩增長

中評社北京9月22日電／據新華社報導，記者22日從工業和信息化部獲悉，工業和信息化部、自然資源部、生態環境部、商務部、市場監管總局五部門日前聯合印發《鋼鐵行業穩增長工作方案（2025—2026年）》，其中提出，2025年到2026年，鋼鐵行業增加值年均增長4%左右。



方案還明確了一系列2025年至2026年鋼鐵行業穩增長主要目標：經濟效益企穩回升，市場供需更趨平衡，產業結構更加優化，有效供給能力不斷增強，綠色低碳、數字化發展水平顯著提升。



當前，鋼鐵行業供給總量過大，有效需求不足，供需失衡是影響行業發展質量和效益的主要矛盾。方案從供需兩端協同發力提出五方面十項工作舉措，推動鋼鐵行業實現質的有效提升和量的合理增長。



在供給端，實施產能產量精準調控、推進鋼鐵企業分級分類管理，加強行業管理，促進優勝劣汰；增強高端產品供給能力、促進大宗產品質量升級、穩定原燃料供給，提升有效供給能力。



在需求端，方案圍繞深化重點領域合作、推廣重點領域應用、培育供應鏈服務平台三方面挖掘鋼材應用需求，維護鋼材市場穩定，激發市場消費潛力。



此外，方案還提出推進工藝設備更新、加快數字化轉型、推進綠色低碳改造，促進轉型升級，通過強化鋼鐵產品出口管理等方式提高國際化發展水平。