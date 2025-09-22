富權：陸戰VS空戰，穩健VS改革

中評社香港9月22日電／澳門新華澳報20日發表富權文章：“老男籃”VS“壯女青”，陸戰VS空戰，穩健VS改革。以下為文章內容。



中國國民黨主席選舉不但關乎國民黨內權力結構轉變，也將連帶影響“二零二六”地方選舉及二零二八年的“總統”大選的布局，因此黨魁的人選，將對台灣地區的政壇具有重大影響。而其中郝龍斌、鄭麗文、羅智強、張亞中，因資歷相對完整、有論述能力而被視為“四足鼎立”。



但從各種跡象分析，到最後階段，可能會整合成郝龍斌和鄭麗文兩人的競爭。一方面，張亞中的意識形態雖然被視為最符合中國國民黨的傳統革命精神，及能夠完整地貫徹“九二共識”，而且在四年前的國民黨主席選舉，得票率高達百分之三十二點五九，只小輸朱立倫十三個百分點，但現在其氣勢已大不如前，其四年前的票源已經被今次才參選的羅智強、鄭麗文瓜分不少，加上張亞中是“教授論述型”，選戰的實戰經驗不足，都會自主黨員擔心若其當選，可能會衝擊二零二六年縣市長、二零二八年盧秀燕的“總統”選情，不太可能再投票給他，因而此次黨主席選舉他將會陷於邊緣化。



另一方面，羅智強的參選，有點“志在參與”的“奧運精神”，既是要籍此拉扯黨主席選舉的氣勢，並導向黨內改革發展，也是為了籍機增加自己的流量。由於他志在擔任國民黨“立法院”黨團的首席副書記長，醉心於“立法院”內的朝野攻防戰，協助傅崐萁總召操盤“藍白合作”，因而難以“蠟燭兩頭燒”分身兼顧國民黨中央的黨務，尤其是無法全心投入操盤“二零二六”和“二零二八”兩場大選，再加上他與地方派系勢力及企業的關係不深，國民黨每月三千萬元黨務運作經費的籌措也倍感壓力，因而最終可能是“郝羅合流”，將自己的支持者票源轉移給郝龍斌。



雖然說，郝龍斌是國民黨“老男籃”的代表，而羅智強是“壯男籃”的代表，在年齡及懷抱促進國民黨改革的志氣方面，羅智強可能與鄭麗文的“同質性”更高，為何羅智強可能會與屬於“穩健派”的郝龍斌“合流”？原因很多，但可能與鼓動及支持他參選的“幕後老闆”馬英九的意向有關。其一，馬英九與郝柏村父子的關係較佳，尤其是郝龍斌作為馬英九台北市長的“接棒人”，有著天然的乘傳關係——馬英九也曾擔任過國民黨主席。其二，馬英九可能對鄭麗文不太滿意，一方面鄭麗文曾經擔任民進黨高級黨工，雖然已經“跳槽”加入國民黨，但在“赤橙黃綠青藍紫”的光譜中，只能算是“綠”與“藍”之間的“青”；另一方面，鄭麗文加入國民黨並擔任高級黨工，是由時任黨主席的連戰作出邀請的，而馬英九與連戰的關係，似乎是並不暢順，甚至還發生過“口水戰”，因而馬英九可能將鄭麗文的參選黨主席，視為連戰的“代理人”，而策動其親信羅智強予以狙擊，扯走其部分票源。

