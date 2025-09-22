富權：民進黨為何要祭出“禁大咖條款”？

中評社香港9月22日電／澳門新華澳報22日發表富權文章：民進黨為何要祭出“禁大咖條款”？以下為文章內容。



就在中國國民黨正為黨主席選舉而陷入“郝陣營”與“非郝陣營”之戰，及台灣民眾黨還在為前主席柯文哲所涉之案而奔忙之際，民進黨已經開始為二零二六年十一月的“九合一”地方選舉進行佈局，成立了由黨內可派系代表組成的“二零二六年選舉對策委員會”，成員包括“湧言會”代表王定宇（台南市“立委”）、“蘇系”代表張宏陸（新北市“立委”）、“正國會”代表陳茂松（中常委）、“英系”代表莊瑞雄（“不分區立委”）、“民主活水”代表陳培瑜（“不分區立委”）、“綠色友誼連線”代表林益邦（中執委），“新潮流系”代表劉維鈞，由“總統府資政”邱義仁、民進黨秘書長徐國勇共同擔任召集人，並已經先後召開了兩次會議。



其中九月十日召開的首次會議，確定將全台所有縣市分成三類，第一類是目前民進黨執政縣市，而且縣市首長連任到第二次任期屆滿，就會辦理初選；第二類是民進黨執政縣市，但首長還沒做滿兩屆，任期還沒有屆滿，“特別條例”會授權由主席來提名，經過中執會同意之後辦理徵召作業；第三類是民進黨非執政縣市，由“選對會”進行徵詢協調作業，提名之後經過中執會同意辦理徵召。原則上是希望在全台每個縣市都提出最優秀人選，並形成共識，對於沒有爭議的縣市，會盡早確定人選，讓選將早點耕耘地方、跑組織。



九月十七日，“選對會”召開第二次會議，通過了兩項決定。其一是建議在農曆年前完成初選作業，但最終決定權在中執會。除了極少數有困難的縣市外，所有縣市首長的提名或徵召工作都將在農曆年前完成。其二是祭出“禁大咖條款”，規定為維護二零二六年選舉的公平性，候選人在完成提名前，在宣傳過程中不得使用“正副總統”、“行政院長”、“選對會”成員的圖像、簽名、影音等，若已使用者應立即下架。若需使用民進黨從政同志或其他人士的個人資料，須取得當事人同意，若經檢舉，無法出具同意書者，應立即下架。隨後，民進黨中央於十九日正式通知各縣市黨部，經黨主席賴清德裁示，已經“上架”的，必須在二周內“下架”，故下架截止日期為今年十月一日。



民進黨曾於二零二二年二月二十三日的中常會通過類似決議，嚴禁初選文選使用“大咖”照片，當時規定“總統”蔡英文、“副總統”賴清德和“行政院長”蘇貞昌等九位選對會成員，都屬於“公共財”，不得用在初選的看板或文宣。



不過二零二二年的決議中沒有“立即下架”規定，因此很多參與初選者辯稱，自己的文宣是在條款出爐前就印好，導致後續的紛爭、互相檢舉案件滿天飛，台南就有多起案例。因而了這次祭出“禁大咖條款”，就補上“立即下架”等明確規範，並因應AI時代的挑戰，納入防堵條款，避免有人利用AI生成圖片鑽漏洞、規避圖像規定。

