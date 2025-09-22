應對極端天氣督導委員會發放最新資訊

中評社北京9月22日電／據文匯網消息，超強颱風“樺加沙”逐漸逼近香港，由政務司司長領導的應對極端天氣督導委員會，今日（22日）下午約2時因應香港天文台就超強颱風樺加沙的最新評估及預測，發放最新資訊；按照天文台目前預測，本港明日（23日）稍後天氣開始急速轉壞，天文台會考慮在明日下午1時至4時改發八號烈風或暴風信號。星期三（24日）天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有頻密狂風大驟雨及雷暴。而受顯著風暴潮影響，預計沿岸水位可能與2017年的“天鴿”及2018年的“山竹”相若；呼籲市民請立即採取防風、防水浸措施。



考慮到天文台上述預測，為確保學生安全，避免學生於天氣可能急速轉壞的情況下離開學校，教育局宣布所有學校明日及後日（23日及24日）將停課。停課期間，學校暫停接收2026年度小一入學自行分配學位的紙本申請。有關紙本申請的截止日期延至9月30日。家長亦可選擇於9月26日或之前透過“小一入學電子平台”（epoa.edb.gov.hk）遞交電子申請，詳情載於教育局網頁。



而由於天文台今晚會發出三號熱帶氣旋警告信號，社會福利署勸喻市民明日不要送子女或家人到提供幼兒中心、鄰里支援幼兒照顧計劃及學前兒童或小學生課餘託管服務的單位、長者服務中心、日間學前康復服務單位或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，但各中心及服務單位在其正常辦公時間內，仍會繼續開放予有需要人士。市民如需要使用相關服務，可先與中心或服務單位聯絡。當八號或以上熱帶氣旋警告信號生效後，上述提供日間幼兒照顧／青少年／長者／康復服務的中心或服務單位及所有社署轄下福利單位將不會開放。



各區民政事務處已啟動相關應對工作，因應“樺加沙”可能為香港帶來的威脅，各區民政事務處將會提早於明日上午8時開放臨時庇護中心，供有需要市民入住。各區民政事務處會密切留意情況，如有需要，個別臨時庇護中心亦會今日提早運作。民政事務總署亦於今日中午設立一條二十四小時緊急事故熱線2572 8427供市民查詢相關消息，並會持續透過不同途徑發布臨時庇護中心的運作資訊。



此外，各區民政事務處已協調相關部門和機構加強防備，設置沙包和擋水板等，亦動員區議員、地區“三會”委員及關愛隊向區內易受水浸影響的居民發放最新的天氣資訊，提醒他們做好準備，以及勸喻居住水浸風險較高地區的居民及早遷離居所，或到臨時庇護中心暫避。

