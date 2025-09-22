】 【打 印】 
“積金易”簡介會　外展隊助即場登記
　　中評社北京9月22日電／據大公網消息，強制性公積金計劃管理局、民建聯深水埗支部及一眾團體，昨日下午在荔枝角社區會堂舉辦“積金易”平台簡介會，大約200名市民參加。積金易外展隊即場協助市民註冊使用積金易應用程式。民建聯立法會議員鄭泳舜、民建聯深水埗支部主席兼區議員陳偉明、全國港澳研究會理事兼民建聯深水埗支部副主席傅健慈等人出席擔任主禮嘉賓。

