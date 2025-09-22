藥劑師受培訓　為市民打疫苗

中評社北京9月22日電／據大公報報導，為提升疫苗覆蓋率、減輕醫療負擔，並拓展藥劑師專業職能，香港大學李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系與葛蘭素史克有限公司（GSK）昨日簽訂合作備忘錄，推出全港首個藥劑師疫苗接種培訓計劃，目前逾200位藥劑師已完成基礎培訓，其中逾30位已獲得證書，可於社區藥房提供疫苗接種服務，現階段以流感疫苗為主，未來將視乎政策逐步擴展至其他疫苗種類。



培訓計劃共分課程和實習兩部分，包括學員須參與涵蓋疫苗儲存、注射技術及過敏反應處理內容的工作坊至少4小時，以及專注公共衛生、法律與倫理內容的10小時網上自學，並須通過臨床技能客觀結構化測驗及線上評估；實習方面，藥劑師須在資深醫療專業人員監督下，成功為5位患者接種疫苗，完成後可獲發為期兩年的證書。



有助增加疫苗接種率



香港大學李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系黃志基表示，藥劑師在全球疫苗接種工作中的角色不斷擴展，不僅限於施打疫苗，還包括教育患者、管理庫存及推動公共衛生。根據國際藥學聯會資料，全球已有36個國家立法支持藥房提供疫苗接種服務。他認為，藥劑師介入，無論施打疫苗或擔任倡導者，在社區藥房中接種率可增加17%至20%，期望計劃有助加深市民對社區藥劑師的認識，亦能擴闊疫苗接種點，強化疫苗監測和公共衛生策略，從而紓緩公營醫療系統壓力。



來自Health In Action醫護行者社區藥房的藥劑師Simon表示，香港對藥劑師在社區藥房基層醫療中的角色重視不足，葵興區不少長者及行動不便人士，常因路程遠或不熟悉地點而放棄接種，而社區藥房能就近服務街坊，尤其流感高峰期將至，相關查詢已明顯增加，希望透過培訓計劃伸延藥劑師職能，並指出培訓過程增進對疫苗接種的認知。