中學生空間站實驗賽　得獎方案有望太空操作

中評社北京9月22日電／據大公報報導，教育局昨日在香港科技大學（科大）舉辦了香港中學生空間站科普載荷和科學實驗方案設計比賽的頒獎典禮，表彰優秀的參賽學生隊伍。教育局副局長施俊輝表示，四個特別金獎方案將獲專業指導進行優化，有機會被推薦參與空間站香港科普衛星任務。



實驗方案結合科技與創新



比賽由教育局、中國科學院空間應用工程與技術中心及科大首次聯合主辦，中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室教育科技部作為支持機構，京港學術交流中心、香港教育工作者聯會及教育評議會則為合作夥伴。自今年2月啟動以來，比賽反響熱烈，共吸引了來自100所中學的約750名學生參加。



教育局副局長施俊輝在致辭中指出，教育局為響應國家“科教興國”戰略，積極推動創新科技教育，今年開設了新的小學科學科，更新了初中科學課程，實現“九年一貫”的科學基礎教育。他表示，這些課程融入航天與創科元素，讓學生更好地瞭解國家最新的創新科技發展，並增強科學素養，同時培養學生的家國情懷。



施俊輝特別讚揚參賽學生，成功將數理科技知識與創新思維結合，設計出富有創意的太空實驗方案。他透露，四個特別金獎方案將由專家團隊提供專業指導進行優化，並有機會被推薦參與未來的國家航天任務──空間站香港科普衛星任務，屆時將有機會由專家在空間站操作這些方案。他感謝校長、老師和家長的悉心指導，並對內地各院校和機構對比賽的支持表示感謝，並勉勵學生們保持對科學的熱情，未來能為祖國的創新科技及航天事業作出貢獻。



中國科學院空間應用工程與技術中心副總設計師鐘紅恩致辭時表示，航天科普教育不僅是知識的傳遞，更是激發年輕人對科學的熱情與培養家國情懷的重要途徑。他希望透過這次科普活動，能夠點燃香港年輕一代探索宇宙的夢想。他還在現場發表了有關我國航天事業最新進展及空間科學研究的主題演講，令在場的師生受益良多。



科大副校長（研究及發展）鄭光廷表示，這次比賽為香港年輕一代提供了充分的發揮空間，展現了他們的創新思維與實踐能力，對於學生的發展大有裨益。