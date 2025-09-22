准帶狗入食肆 料明年中批首輪申請

中評社北京9月22日電／據大公報報導，今年施政報告推出容許狗隻進入的食肆牌照，獲批食肆會有明確標識，標示顧客可攜帶狗隻進入，期望寵物餐廳可為業界帶來全新商機。環境及生態局局長謝展寰昨日表示，預計明年年中就食肆容許狗隻進入食肆批出首輪申請。



為照顧狗主的需要，謝展寰表示，食環署會推出寵物友善措施，供食肆經營者申請相關牌照，容許顧客攜帶狗隻進入食肆，預料申請數目未必很多，因食肆需考慮經營特色及顧客對象。



謝展寰表示，食環署會和業界商討細節，包括制定食品衛生、店舖透明度，如食肆需要展示寵物友善標誌，讓顧客選擇是否進入等。謝展寰稱，希望所有設施均可申請寵物牌照，每個單位可視乎自己經營的方向，決定是否申請該牌照，政府亦會留意實施情況、業界及社會的反應等，並按需要優化執行細節。



月底匯報垃圾征費進度



至於牌照費用方面，環境及生態局常任秘書長（食物）楊碧筠表示，政府會與業界商討細節，其中做法可透過在食肆牌照上加批注，只需繳交修訂有關牌照費140元。



被問及原定今年7月到立法會匯報垃圾征費的進度，謝展寰指9月29日會到立法會環境事務委員會報告及討論施政報告內容，屆時會一並報告及討論，交代是否仍然有條件推行。\大公報記者 肖泓宇