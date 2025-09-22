北都或能提早建成 紅利回饋市民

中評社北京9月22日電／據大公報報導，新一份施政報告以專章闡述政府發展北部都會區的策略部署和具體行動。行政長官李家超昨日在一個電視節目中表示，北都發展有幾個樽頸，包括開發土地、資金及人才等，希望能吸引私人市場更多投入，預期有機會提早建成。李家超強調，政府大力投資北都會有回報，紅利將回報市民。財政司司長陳茂波發表網志強調，會加快北都的制度建設和硬件發展，包括將相關的土地招標由價高者得轉向採用產業綁定的雙信封制。



李家超表示，北都占全港總面積約三分之一，不能單靠政府發展，期望當局投入資金後會吸引私人市場的資金跟投。北都發展戰略原先預計需約20年完成，李家超則預期有機會提早完成，其中修例可令大塊生地變熟地的時間快一半。



李家超坦言，北都發展有幾個樽頸，包括開發土地、資金及人才等。施政報告提出多項措施吸引市場參與，亦會成立並注資多間公司發展產業園區。



對於會否加重政府財政負擔，李家超以科學園為例，指政府大力投資科學園，令到香港創科有如今發展，而相關投資都會有回報，紅利將回饋市民。



採用產業綁定雙信封制



至於如何避免北都淪為住宅項目，李家超明確表示，批地決定權在政府。他指出，北都區土地招標由採用“產業綁定”，政府有權決定土地用途，顧及整體項目的成效，對於住宅單位會嚴格把關。



陳茂波透露，北都發展委員會下設、由他帶領的發展及營運模式設計組本月將召開首次會議。工作組會按北都各指定發展區的性質和規模，設計發展及營運模式，也會適當把相關的土地招標，由價高者得轉向採用產業綁定的雙信封制。

