責任制增社會信心　推動公務員求進

中評社北京9月22日電／據大公報報導，新一份施政報告提出建立“部門首長責任制”，新制將就特區政府部門出現的問題按程度劃分兩級調查處理。行政長官李家超昨日出席電視節目時，被問到會否影響公務員士氣，他強調，設責任制的目的是增強社會對政府的信心，老百姓亦會對政府有要求，他說：“我第日變咗老百姓都會話，我希望你（政府）咁樣做，好正常嘅。”他相信部門首長承擔責任會令部門運作得更好，也能推動公務員每天都強化、自我求進。



“部門首長責任制”按照問題大小輕重，分為兩個級別處理。第一級是部門出現的問題屬一般性質，調查將由部門首長負責，查找不足，予以改善，並對過失人員作出行政或紀律處理；第二級是出現嚴重問題、涉及廣泛或重復性的系統問題，或有跡象顯示問題可能涉及部門首長的角色時，有關局長可在獲其所屬司長同意後啟動第二級獨立調查機制，由公務員敘用委員會進行獨立調查；司長亦可主動指示相關局長啟動調查機制。



釐清責任誰屬及承擔的後果



李家超強調，公務員問責制度一直存在，但對市民而言未夠清晰，故新措施在問題出現時，能釐清責任誰屬、嚴重程度及所需承擔的後果，他認為這對社會和當事人都更公道。他表示，市民對政府要求高是很正常，倘將來自己變成老百姓也是如此，他希望市民對政府有信心，政府會積極查找問題出現時的來源、然後去改，若有人需負責，會追究責任。



李家超認為，公務員服務永遠“沒有最好，衹有更好”，這與公務員的服務理念一致，且目前公務員已接受“以結果為目標”的工作理念，相信近年公務員體系中已建立良好文化。他表示，部門首長承擔責任會令部門運作得更好，也能推動公務員每天都強化、自我求進。



至於教師新增執業證書要求，會否將做法擴展至其他行業，李家超認為，每個專業本身都是自我求進，絕大部分都做得很好，會不斷進修和交流等，而教師新增執業證書要求是在推動整體進步中“參考”其他行業的一些良好做法，而非老師本身做得不夠好，他強調不會“為做而做”，在無需要下擴至其他專業。

