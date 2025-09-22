超強台風“樺加沙”漸近　萬眾一心迎戰風王

中評社北京9月22日電／據大公報報導，“樺加沙”昨日增強為超強台風，直撲香港。預料周三最接近香港時，其中心附近風力將升級至時速220公里，相當於12級飓風，屆時沿岸水位可能與2017年“天鴿”、2018年“山竹”相若。氣象專家形容，“樺加沙”威力巨大，對本港的威脅不容忽視。



“天鴿”與“山竹”當年襲港期間，曾分別造成逾百人及近500人受傷，面對風王“樺加沙”逼近，全城嚴陣以待。政府昨日舉行跨部門會議統籌準備工作，全港18區組織與關愛隊傾力出動，萬眾一心落實防災部署，守護社區安全。兩間電力公司啟動惡劣天氣應變計劃，確保風王襲港期間保持穩定可靠的電力供應。



“樺加沙”在菲律賓以東之西北太平洋海面生成，9月18日命名。該名字是由菲律賓提供，意思是“快速移動”，是列入名單今年啟用後首次使用。它於上周六（20日）增強為強台風，昨日進一步增強為超強台風。



應變隊及排水機械人候命



“樺加沙”的環流非常巨大，預計會在今日至明日最接近台灣，當地已發布海上及陸上警報。澳門預料“樺加沙”於周三在100公里內掠過，澳門當局呼籲市民立即做好防災準備，預備足夠三日分量的食水及幹糧。



香港天文台昨日預告，本港今日中午前後發出一號戒備信號，天色短暫好轉，但海有湧浪，稍後天氣開始急速轉壞，星期三吹烈風至暴風，離岸及高地可能達到飓風程度，天氣惡劣有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪。



香港氣象學會發言人梁榮武表示，據天文台最新預測，“樺加沙”或有大機率比“山竹”更強，形容“威力可以接近空前”，但“樺加沙”的破壞力受不同因素影響，包括本港大廈玻璃保護等防範措施，所以不論“樺加沙”會否再增強，對本港的威脅不容忽視，市民必須密切留意天文台的最新天氣消息，並盡快做好一切防風、防水浸準備。

