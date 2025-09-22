在塞納河畔，舉著托盤“賽跑”

中評社北京9月22日電／據新華社報導，21日上午，法國巴黎馬賴區古老石板路上掠過一道道矯捷的身影——身著白上衣、黑圍裙的侍者們手舉托盤，以輕盈而穩健的姿態穿過街頭巷尾。這不是電影片場，而是當地傳統賽事“咖啡館賽跑”現場。



這項充滿煙火氣的比賽始於1914年，旨在凸顯體育精神和法式服務品質。



在巴黎，咖啡館、餐廳與小酒館約占所有商家的30%。在咖啡館露台享受片刻悠閑時光，早已深植於法國文化中。對許多外國遊客而言，服務員往往是送上第一份問候與溫暖的人。塞納河畔的咖啡座與穿梭其間的侍應生，堪稱法式生活的形象大使。



大約九點半，近400名“專業選手”齊聚巴黎市政廳廣場。他們當中有資深從業者，也有學徒工。男女老少同台亮相，勾勒出生動的行業群像。發令槍響，他們單手托起放著一杯水、一個咖啡杯和一塊羊角面包的托盤，以盡可能快的步伐完成約4公里賽程。名曰“賽跑”，規則卻禁止奔跑，只能快走。過程中，托盤裡的東西必須保持完好——不得灑出，更不可偷吃。



本屆賽事特意安排在歐洲遺產日期間舉行，部分賽段設在2024年巴黎奧運會開幕式的舉辦地塞納河畔。主辦方說，這一安排既為弘揚塞納河畔作為奧運遺產與世界遺產的價值，也意在致敬去年被列為法國國家級非物質文化遺產的“法國小酒館與咖啡館中的社會與文化實踐”。



比賽終了，專業組男女冠軍分別以18分29秒和22分38秒的成績完賽，在熱烈掌聲中加冕“服務之王”，而整個行業能見度的提升則讓從業者備感振奮。



入行12年的服務員烏爾瓦諾·布裡特斯在比賽後對記者說，此番參賽，他並未預設宏大目標，而是希望“以另一種方式與顧客相處、彼此瞭解”。專業組女子冠軍安妮-索菲·耶利奇說：“我們這份職業堪稱法式烹飪藝術、待客之道和生活方式的融合。我們每次出現，都是在傳承和傳遞這份法式生活藝術。”

