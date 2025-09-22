寧波市舉行紀念抗戰勝利活動凝聚台胞

中評社北京9月22日電／據中國台灣網消息，歷史回響激蕩人心，同胞情誼跨越海峽。9月21日下午，寧波市鄞州區舉辦“鄞為你·甬台情”——台胞台屬紀念抗日戰爭勝利八十周年系列活動收官之作，20餘名台灣同胞與10餘名鄞台青年齊聚一堂，共同觀看抗戰題材影片《731》。這場跨越海峽的歷史對話，不僅讓兩岸同胞在血淚記憶中築牢民族情感紐帶，更以“銘記歷史、奮進未來”的信念，為甬台交流合作注入新的精神動力。



影片以平民視角切入，真實還原侵華日軍731部隊反人類的滔天罪行，生動展現絕境之中中國人民不屈不撓的抗爭精神。放映廳內，日軍暴行的殘酷畫面與觀眾屏息凝視的靜默形成強烈反差，隨著劇情推進，凝重的氣氛感染著每一個人。不少台胞眼眶逐漸泛紅，淚水無聲滑落，這份對民族傷痛的深切緬懷，成為跨越海峽的情感共鳴。



“在台灣，我們很少能看到如此真實還原抗戰歷史的影片。此刻，我仿佛穿越時空，觸摸到了那段沉重卻充滿力量的歲月。”台胞黃先生在觀影過程中數度哽咽，聲音雖輕卻飽含震撼，“這不僅是歷史的記錄，更是對民族精神的傳承，這樣的記憶值得永遠珍藏”。



鄞州青年邱女士同樣難掩激動，眼眶泛紅、聲音顫抖地說：“影片中凍傷實驗的特寫鏡頭，讓我第一次如此直觀地感受到戰爭的殘酷，心靈受到極大衝擊。也讓我更加明白，今天的和平來之不易。”



對於許多台灣同胞而言，此次觀影是他們首次直面這段刻骨銘心的歷史。生活環境差異帶來的認知差異，更凸顯出這場活動打破信息壁壘、聯結兩岸記憶的特殊價值。在鄞州打拼多年的台胞廖先生觀影後久久無法平復心情，他感慨道：“這是一次無比珍貴的體驗，這段歷史不該被遺忘，尤其要讓台灣的年輕人瞭解真相，知道我們共同的民族過往。”



自紀念活動啟動以來，鄞州區始終秉持“銘記不是沉痛，而是奮進”的理念，既是對先烈犧牲精神的緬懷，更是對兩岸和平發展大局的堅定守護，先後組織台企台胞集體觀看九三閱兵、發動台胞台商在“九一八”警報長鳴時肅立默哀，此次兩岸同胞共賞電影《731》，更是以影像為橋，讓血淚記憶成為凝聚民族情感的紐帶。