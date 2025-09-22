中央網信辦：惡意挑動負面情緒，整治！

中評社北京9月22日電／據新華社報導，記者22日從中央網信辦獲悉，為整治惡意挑動對立、宣揚暴力戾氣等負面情緒問題，營造更加文明理性的網絡環境，中央網信辦在全國範圍內部署開展為期2個月的“清朗·整治惡意挑動負面情緒問題”專項行動，著力整治4類問題。



中央網信辦有關負責人表示，本次專項行動聚焦社交、短視頻、直播等平台，全面排查話題、榜單、推薦、彈幕、評論等重點環節，著力整治挑動群體極端對立情緒、宣揚恐慌焦慮情緒、挑起網絡暴力戾氣、過度渲染消極悲觀情緒等4類問題。



其中，挑動群體極端對立情緒方面，包括借影視作品、脫口秀、體育賽事等話題，鼓動“飯圈”粉絲群體惡意拉踩、攻擊、謾罵或者組織批量舉報投訴等行為；部分二次元群體、“噴系少年”組織煽動對立甚至“開盒”，或者教授買賣“開盒”技巧等。挑起網絡暴力戾氣方面，包括策劃、演繹打架鬥毆、惡意刁難等劇本，宣揚“以暴制暴”；傳播未經處理直接展示的血腥恐怖現場畫面，或發布含有虐待動物、自殘自傷等極端行為的刺激圖片視頻等。



中央網信辦有關負責人表示，各地網信部門要嚴格對照工作要求，加強排查處置，從嚴處置處罰問題突出的網站平台、賬號和MCN機構，督促平台做好落實整改，各網站平台要深入開展自查自糾，堅決堵塞問題漏洞，切實營造良好網絡生態。同時，也鼓勵廣大網民和社會各界積極參與舉報，共同抵制惡意挑動負面情緒等問題。



