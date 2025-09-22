共富茶園茶品發布品鑒交流活動在寧波舉行

中評社北京9月22日電／據中國台灣網消息，近日，姚台“共富茶園”茶品發布品鑒交流活動在寧波餘姚舉行，台灣茶協會一行和寧波餘姚相關茶產業專家參加。活動現場，多款凝結著姚台兩地合作成果的精品夏茶集中亮相，在四溢的茶香中，大家交流切磋，共同見證兩地多年來茶產業交流的成果，就未來深化合作達成廣泛共識。



台灣茶協會理事長張先生表示，餘姚自然資源、營商環境都得天獨厚，合作前景廣闊。2025年首批夏茶產品已於9月成功上市，制茶師團隊通過對關鍵工藝的精細化調控，實現了茶葉品質的顯著提升，生產的紅茶外形條索緊結、色澤烏潤，衝泡後湯色紅亮，帶有獨特的花果香氣，完全達到了優質紅茶的標準，實現了技術傳授和就業帶動的雙重效益。



餘姚市作為寧波市茶葉主產區、茶科技創新地和茶文化重要發源地，擁有豐富的茶葉種植資源。2023年寧波市台辦牽頭促成姚台“共富茶園”項目落地，通過采摘餘姚夏秋茶，引進台灣制茶工藝嘗試製作紅茶、烏龍茶等茶品，有效提高了夏秋茶利用率，破解茶產業發展瓶頸，促進當地百姓增產增收。



“今年‘共富茶園’項目推出的品種主要有烏龍茶、紅茶、紅烏龍、蜜香烏龍等，目前這一合作項目進展順利，新的茶廠即將建成並開始生產運營，逐步打造自營特色品牌。”寧波市復懋品牌管理有限公司負責人翁先生說。



