台胞台屬同觀《窗外是藍星》　聚兩岸同胞情

中評社北京9月22日電／據中國台灣網報導，大陸首部8k太空實拍紀錄片《窗外是藍星》九月在全國熱映，引發兩岸同胞熱烈反響。為增進兩岸同胞情感交流，深化民族認同與家國情懷。近日，由浙江省溫嶺市台辦、台聯界政協委員、市慈善義工協會聯合主辦的“觀藍星航天夢·抒兩岸赤子情”——台胞台屬觀影活動在萬達影院2號放映廳舉行。活動通過共賞國產紀錄片《窗外是藍星》，搭建兩岸同胞心靈契合的橋梁，凝聚同心向國的情感共識，共赴一場跨越海峽的星空之約。



當天，共有80名台胞、台屬代表及慈善義工參加觀影。電影《窗外是藍星》以神舟十三號航天員為攝影師，首次全景記錄中國空間站從發射到返回的全過程。影片採用全國產8K超高清攝影機，真實呈現太空行走、地球全景、極光舞動等震撼畫面。台聯界別政協委員葉遠望表示，影片不僅展現了中國航天技術的硬實力，更通過航天員的第一視角傳遞出“探索宇宙、服務人類”的東方智慧。當鏡頭從太空俯瞰台灣島與大陸相連時，我深刻感受到兩岸同屬一個中國的地理與文化紐帶。”



觀影結束後，台胞台屬被影片中航天員攻堅克難的精神深深打動。台胞青年陳柔伊激動表示：“航天員推開艙門的瞬間，浩瀚星空觸手可及，這種‘中國高度’讓我對民族復興充滿信心。影片中王亞平在太空課堂開展科普教育的場景，讓她意識到科學探索是兩岸青年共同的責任。影片將宇宙的浩瀚與地球的溫情完美融合，尤其是航天員在失重環境中用小叉子吃餃子、穿唐裝過春節等細節，讓遙遠太空充滿“家的溫度”。



通過觀看影片，台胞台屬直觀感受中國航天事業的飛躍發展，同時也激發了他們對民族文化的認同感與自豪感。此次觀影活動是溫嶺市台辦深化兩岸民間交流的又一創新實踐。溫嶺市台辦相關負責人表示，未來將繼續以文化為紐帶，組織更多貼近兩岸同胞需求的活動，推動兩岸同胞在交流中增進理解、在合作中凝聚共識，共同書寫中華民族偉大復興的新篇章。