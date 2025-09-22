政策組合拳顯成效　多項改革重塑A股生態

中評社北京9月22日電／據新華社報導，為增強資本市場內在穩定性，服務實體經濟回升向好和經濟高質量發展，2024年9月24日，資本市場出台了一系列重大改革舉措，涵蓋中長期資金入市、市值管理、併購重組等，並創設新的貨幣政策工具支持股票市場穩定發展。業內人士指出，一年以來，伴隨著上述改革舉措的落地，資本市場回穩向好態勢明顯，市場信心顯著增強，包容性和吸引力增加，服務高質量發展和新質生產力的水平不斷提升。



一年以來，資本市場發生了根本性變化。一方面，從最直觀的市場表現來看，投資者信心顯著增強，市場活躍度明顯提升。Wind統計數據顯示，從市場成交規模來看，A股日成交額從去年9月初的5000億元左右一路上升，截至今年9月18日已經連續28個交易日穩定在2萬億元上方，最高達到了3.2萬億元。從主要指數的表現來看，2024年9月24日至2025年9月19日的242個交易日中，上證指數、深證成指、滬深300和創業板指期間分別累計上漲了38.97%、61.70%、40.13%和101.96%。體現投資者風險偏好水平的兩融餘額規模不斷攀升，從1.37萬億元一路上升至目前的2.40萬億元。



另一方面，從資本市場改革進程來看，多項重大舉措落地，資本市場包容性和吸引力不斷提升。過去一年來，資本市場全面深化投融資綜合改革，在科創板設置科創成長層，並且重啟未盈利企業適用第五套標準上市，同時推出6項改革措施。在創業板正式啟用第三套標準，支持優質未盈利創新企業上市。在併購重組市場，“併購六條”正式發布，《上市公司重大資產重組管理辦法》也得到修訂，併購重組市場活力被激發。在中長期資金入市方面，中央金融辦、證監會聯合印發《關於推動中長期資金入市的指導意見》，中央金融辦等六部門聯合印發《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》，積極實施長周期考核，提高權益類基金的規模和占比。



這些重大改革舉措的成效正在顯現。在新股發行市場，按照網上發行日期計算，去年9月24日以來共計有108家企業完成發行，合計募資約965億元，其中來自科創板、創業板的共計有54家，募資合計402億元。在長期資金入市方面，險資權益配置穩健增長，截至2025年二季度末，保險資金運用餘額突破36萬億元，約4.74萬億元投向股票及證券投資基金，直投股票規模達3.06萬億元，較上年同期淨增約1萬億元。併購重組市場活力持續激發。上交所數據顯示，2025年上半年滬市新增資產重組單數達378家次，同比增長23%，其中，重大資產重組新增55家次，同比增長224%，合計交易金額超1600億元，遠超去年同期。

