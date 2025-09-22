政策瞄准汽車後市場　推動清理限制性措施

中評社北京9月22日電／據新華社報導，商務部消息顯示，近日，商務部副部長盛秋平主持召開汽車後市場發展暨汽車流通消費改革工作座談會。盛秋平表示，商務部貫徹落實黨中央、國務院《提振消費專項行動方案》部署要求，開展汽車流通消費改革試點工作，支持有條件的城市結合本地實際深化改革、積極創新、先行先試，激發汽車後市場消費活力。下一步，商務部將會同有關部門推動清理汽車後市場消費領域限制性措施，進一步釋放汽車後市場消費潛力。



業界分析認為，汽車後市場涉及從汽車購置到最終報廢的整個過程，市場規模高達數萬億元。隨著政策利好的進一步釋放，產業鏈上汽車用品、汽車養護與維修、汽車金融、報廢汽車回收以及汽車改裝、房車露營、汽車賽事等相關領域受益。



智研咨詢數據顯示，2019－2023年，中國汽車後市場規模復合年增長率為9.2%，2023年市場規模達到5.4萬億元，反映了市場需求的持續增長和行業的快速發展態勢。華經產業研究院預測，2025年該市場規模將突破7萬億元。



中國汽車流通協會副秘書長郎學紅此前表示，汽車市場機遇已從原來的以新車為主，逐漸向後市場轉移。從汽車誕生100多年的發展軌跡來看，我國目前處於普及後期，未來10－15年仍會有3%－5%的增速，這會帶動後市場實現5%－7%的年均增長。後市場是滯後於新車的慢指標，但增長空間仍很大。



對於汽車後市場發展帶來的機會，郎學紅表示，在多項政策的持續推動與協同發力下，汽車報廢拆解行業正迎來前所未有的發展契機。我國汽車報廢拆解量也保持持續快速增長態勢。如今，既有政策體系不斷為行業發展保駕護航，更有包括“兩新”政策在內的一系列創新舉措來全方位鼓勵報廢拆解，為行業注入強勁動力。



郎學紅表示，後市場的範圍正在不斷延伸和擴大。狹義後市場主要指維修保養，而廣義後市場涵蓋新車銷售到汽車報廢的全部環節，還延伸出汽車賽事活動、老爺車及汽車文化、汽車俱樂部、自駕游等“泛後市場”概念。